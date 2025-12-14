حادث أستراليا.. تفاصيل الهجوم على شاطئ في سيدني لم يحدث من قبل

شهدت أستراليا حادث مؤسف لإطلاق النار في سيدني، وقع في شاطئ بوندي، وشكّل صدمة كبيرة للمجتمع الأسترالي، ويعتبر هذا النوع من الحوادث لم يكن مألوفًا في أستراليا من قبل.

حادث استراليا

وأعلن الإعلام الأسترالي عن سقوط 10 قتلى نتيجة عملية إطلاق نار وقعت خلال احتفالات عيد الحانوكا اليهودي في مدينة سيدني، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

كما أعلن الإسعاف الأسترالي، نقل 13 مصابًا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما توجهت فرق الطوارئ والشرطة إلى موقع الحادث فور وقوعه لضمان السيطرة على الوضع وتأمين المواطنين.

اجتماع عاجل في استراليا

وعرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث دعا رئيس الوزراء الأسترالي إلى اجتماع عاجل للجنة الأمن القومي عقب هجوم سيدني.

وأكدت مراسلة “القاهرة الإخبارية”، دانا أبو شمسية، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية منحت مساحة واسعة للحديث عن حادث إطلاق النار في سيدني بأستراليا، خاصة أنه تزامن مع عيد الحانوكا اليهودي.

وأوضحت «أبو شمسية»، خلال مداخلة هاتفية، أن إطلاق النار استهدف موقع احتفال ديني بمناسبة عيد الحانوكا، ما أدى إلى حالة من الهلع والخوف بين المشاركين، وأن وزير الهجرة والاستيعاب الإسرائيلي وصف الحادث بأنه وقع خلال فعالية تكريمية للجنود المهاجرين في مقر الرئاسة، ويرتبط بمعاداة السامية ومحاولة لاستهداف الجالية اليهودية في أستراليا.

صور منفذ الهجوم في استراليا

وعرضت قناة القاهرة الإخبارية، خلال مقطع فيديو أول صورة للمتهم بتنفيذ عملية إطلاق النار في مدينة سيدني الأسترالية، تحديدًا على شاطئ بوندي، أثناء احتفالات عيد الحانوكا اليهودي.

وأوضح كريم حاتم، مقدم التغطية الإخبارية بالقناة، أن الصورة التقطت للمتهم أثناء وقوع الحادث، الذي تسبب في حالة من الهلع والخوف بين المشاركين في الاحتفال، فيما تتواصل السلطات الأسترالية التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة وملاحقة المسؤولين عنها.

حادث إطلاق النار في سيدني

وعرضت فضائية " إكسترا نيوز" خبرا عاجلا، حيث عقدت الشرطة الأسترالية مؤتمرا صحفيا لتوضيح الأمور، عقب عملية إطلاق النار في سيدني.

وقالت الشرطة الأسترالية، إن الحادث أسفر عن مقتل 12 شخصا وأكثر من 20 مصابا، إثر إطلاق النار في بوندي، مشددا على أن الشرطة استجابت بسرعة فور حدوث الهجوم والتحقيقات جارية لمعرفة ما حدث.

وأفادت الشرطة الأسترالية بأن حادث إطلاق النار في سيدني عمل إرهابي، متابعا: سنعمل بكل قوة لمعرفة الجاني ولن نتسامح مع الأمر.



واسترسلت: نحقق حاليا في احتمال وجود منفذ ثالث للهجوم، وإدارة مكافحة الإرهاب وستقود التحقيق في الهجوم بالتعاون مع إدارة الجرائم.

دعم الجاليات اليهودية

كما عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا، حيث أعلنت الشرطة الأسترالية، عن مقتل 12 شخصا وأكثر من 20 مصابا بعملية إطلاق النار في سيدني.

وأوضحت الشرطة الأسترالية: نجري تحقيقا لمعرفة ما إذا كان هناك مشتبه به ثالث في عملية إطلاق النار، متابعة: عدد كبير من المصابين في هجوم سيدني وسنتخذ إجراءات صارمة.

ولفتت إلى أن الشرطة استجابت بسرعة في هجوم سيدني والتحقيقات جارية، متابعا: ندعم الجاليات اليهودية في أستراليا.

وأضافت الشرطة الأسترالية أن أكثر من 1000 شخص كانوا بموقع إطلاق النار في سيدني.

توتر دبلوماسي بين استراليا واسرائيل

وأثار حادث إطلاق النار الذي وقع خلال احتفالات عيد «الحانوكا» على شاطئ بوندي في مدينة سيدني الأسترالية موجة من التوتر في العلاقات بين إسرائيل وأستراليا، وسط تبادل للاتهامات وتصعيد في الخطاب السياسي من قبل مسؤولين إسرائيليين ضد الحكومة الأسترالية.

وفتح الحادث المجال أمام وزراء ومتحدثين إسرائيليين لشن هجوم واسع على الحكومة الأسترالية، معتبرين أن الواقعة تعكس تصاعد ما وصفوه بحالات معاداة السامية في البلاد، وأن السلطات الأسترالية تتحمل مسؤولية مباشرة عن توفير بيئة تسمح بتكرار مثل هذه الحوادث.