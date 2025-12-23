قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

تفاصيل اتفاق تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين.. 2900 أسير ومحتجز

تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية
تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية
محمود نوفل

 نقلت وسائل إعلام سعودية عن مصادرها  القول إن الحكومة اليمنية والحوثيين إتفقوا في مسقط على تبادل 2900 أسيرا ومحتجزا.

وقالت المصادر  : الحكومة اليمنية ستفرج عن 1700 أسير حوثي وفق اتفاق مسقط.

كما سيفرج الحوثيون عن 1200 أسير ومحتجز بينهم القيادي في الإصلاح محمد قحطان حيث جرى اتفاق مسقط بشأن الأسرى بين الحكومة اليمنية والحوثيين برعاية أممية وعمانية بحسب المصادر ذاتها .

ومنذ قليل ؛ أكد المتحدث ميليشيا الحوثي اليمنية محمد عبد السلام أنه تم التوصل لاتفاق في مسقط لتبادل الأسرى مع الجانب السعودي والأطراف الأخرى.

وأشار المتحدث باسم الحوثي في تصريحات له إلى أن اتفاق تبادل الأسرى يتضمن الإفراج عن آلاف الأسرى اليمنيين وأسرى سعوديين وسودانيين.

وفي وقت سابق ؛ أفرجت ميليشيا الحوثي اليمنية، عن 9 بحارة فلبينيين، بعد أن تم احتجازهم في سفينة بالبحر الأحمر في يوليو الماضي، و ذلك بوساطة عمانية.

وكانت الفلبين قد قالت أمس الثلاثاء إنها تتوقع الإفراج عن البحارة الفلبينيين الذين يحتجزهم الحوثيون منذ يوليو الماضي. ووصفت وزارة الخارجية في مانيلا البحارة بأنهم "محتجزون رهائن لدى الحوثيين" منذ الهجوم.

الإفراج عن طاقم "إيتيرنيتي سي" 
وأفرجت حكومة "التغيير والبناء" اليوم عن طاقم سفينة "إيتيرنيتي سي" بوساطة عمانية، حيث جرى نقلهم من صنعاء إلى العاصمة العمانية مسقط"، بحسب قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين.

وأضافت أن" البحارة الفلبينيين وعددهم تسعة هم طاقم السفينة التي تم استهدافها لمخالفتها القرار اليمني بحظر الملاحة نحو موانئ كيان العدو الإسرائيلي في يوليو الماضي".

ولم تعلن عُمان على الفور عن إطلاق سراح البحارة. إلا أن طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي العماني هبطت بالفعل في العاصمة اليمنية صنعاء، وفقا لبيانات لتعقب الرحلات بحسب وكالة أسوشيتد برس.
 

الحوثيين الحكومة اليمنية تبادل الأسرى السعودية سلطنة عمان

طريقة عمل النسكافيه في البيت
أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

