بورصة الكويت تُنهي تعاملاتها اليوم على تباين مؤشراتها

أنهت بورصة الكويت تعاملاتها، اليوم الثلاثاء، على تباين مؤشراتها، حيث ارتفع المؤشر العام بنحو 18.02 نقطة بما نسبته 0.20% ليصل إلى مستوى 8980.33 نقطة، إذ جرى تداول نحو 202 مليون سهم عبر 16 ألفا و690 صفقة نقدية بقيمة تصل إلى نحو 64.2 مليون دينار كويتي.



وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنحو 46.61 نقطة، بما نسبته 0.56% ليصل إلى مستوى 8260.28 نقطة، بكمية تداول بلغت نحو 105 ملايين سهم من خلال 8581 صفقة نقدية بقيمة بلغت نحو 20.8 مليون دينار كويتي.



بينما سجل مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنحو 34.66 نقطة بما نسبته 0.36% ليصل إلى مستوى 9602.63 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 96 مليون سهم عبر 8109 صفقات نقدية بقيمة تصل إلى نحو 43.3 مليون دينار كويتي.



وارتفع مؤشر "رئيسي 50" بنحو 2.37 نقطة بما نسبته 0.03% ليصل إلى مستوى 8683.79 نقطة بكمية تداول بلغت نحو 57 مليون سهم عبر 3855 صفقة نقدية بقيمة بلغت حوالي 11.7 مليون دينار كويتي.