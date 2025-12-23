4 لاعبين يخطفون الأضواء في مباراة الأهلي والمحلة

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي مباراة غزل المحلة التي اقيمت مساء اليوم بملعب الأخيرة 2-1 في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولي ببطولة كأس عاصمة مصر .

اعتمد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي في تلك المباراة علي على مجموعة من عناصر فريق الشباب والناشئين لمنحهم أكبر فرصة ممكنة من المشاركة في المباريات، وللوقوف على مستوى العديد من العناصر بقطاع الناشئين لتدعيم صفوف الفريق الأول بشكل مستمر.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: محمد سيحا في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع: إبراهيم الأسيوطي ومصطفى العش وأحمد عابدين ومهند الشامي؛ وفي خط الوسط: إبراهيما كاظم وإبراهيم عادل وحسين الشحات وعمر معوض ومحمد رأفت، وفي الهجوم حمزة عبد الكريم.

واظهرت المباراة تفوق واضح لاربع لاعبين وهم:

ابراهيم الاسيوطي

يعد ابراهيم محمد وشهرته الاسيوطي واحد من أكبر مكاسب الموسم الحالي لفريق الشباب بالأهلي بعد ان تم ضمه قبل بداية الموسم من اسمنت اسيوط مقابل مليون جنيه فقط، ويجيد ابراهيم في مركز الظهير الأيمن وكذلك الجناح الأيمن



عمر سيد معوض

يعد عمر سيد معوض أحد ابرز العناصر والمواهب الكبيرة في كرة القدم المصرية وكان قريبا للغاية في الإحتراف بالدوري الاسباني ولكن تعرض للاصابة بقطع في الرباط الصليبي للمرة الثانية .

حمزة عبدالكريم

شارك حمزة عبدالكريم لأول مرة لمباراة كاملة مع الفريق الأول للاهلي منذ تصعيدة، وتلقي حمزة عبدالكريم لاعب ناشئ الفريق الاحمر مواليد 2008 عرضا من برشلونة وحتي الأن لم يتم حسم الموقف بشكل نهائي

ابراهيم عادل

يعد ابراهيم عادل من ابرز واهم لاعبي قطاع الناشئين بالأهلي حيث أنه من مواليد 2005 ويجيد اللعب في أكثر من مركز سواء قلب الدفاع او الظهير الأيمن أوالمهاجم.