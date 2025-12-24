جنايات المحلة تؤجّل جلسة مُحاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب أحمد مرجان لـ 18 يناير المقبل

قرّر رئيس الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المحلة في محافظة الغربية اليوم تأجيل جلسة محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الشاب أحمد مرجان، نجل صاحب مطعم مأكولات بحرية، رمياً بالرصاص، إلى جلسة 18 يناير المقبل لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

كما استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال ضباط الشرطة الشهود، ومناقشة الطبيب الشرعي والأدلة الجنائية، فضلاً عن سماع مرافعة النيابة العامة في الجلسة القادمة.

قرار قضائي

وشهد محيط مجمع محاكم المحلة وقفة سلمية شارك خلالها العشرات من أفراد أسرة الشاب أحمد مرجان، رافعين لافتات كتب عليها شعارات من أبرزها: "القصاص القانوني وإعدام الجناة مطلب شرعي"، و"عاوزين حق ابننا اللي انضرب بالرصاص"، و"نام ارتاح يا أحمد، العدالة القانونية واجب تحقيقها".

وفي المقابل، طالبت والدة الشهيد باكية والدموع لا تفارق عينيها قائلة: "أنا عاوزة حق ابني بالقانون من اللي قتلوه بالرصاص"، وأضافت: "حسبنا الله ونعم الوكيل، حرموني من ابني ولم أتنازل عن حقه، كنت نفسي أشوفه عريس مع عروسته في الكوشة، لله الأمر من قبل ومن بعد".

تحرك عاجل

وكان المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، قد أعطى توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة أول المحلة بإحالة المدعو "محمد سعد المهيلي" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة القتل العمد لإنهائه حياة الشاب أحمد مرجان، نجل صاحب مطعم مأكولات مشهور، رمياً بالرصاص.

واستندت النيابة العامة في قرارها إلى تقارير الطب الشرعي الخاصة بالشاب المجني عليه وواقع الإصابات التي لحقت بزملائه، مؤكدة اكتمال صور ونوايا القتل العمد لدى المتهم بحمله للسلاح الناري وتهجمه على موقع عمل الضحية، وترويع أمن وحياة المواطنين في الطريق العام.

تفاصيل قرار الإحالة

كما استندت النيابة العامة إلى تقارير الأدلة الجنائية والطبية التي تثبت تعرض شهود عيان لواقعة إطلاق وابل من النيران، وإصابة أحدهم في أماكن متفرقة من جسده، واطلعت على كافة التقارير الفنية من الجهات المختصة، وعلى رأسها هيئة الطب الشرعي والأدلة الجنائية، والتي حددت نوع السلاح الناري وطلقاته المضبوطة مع الجاني.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة أول المحلة قد جدد حبس المدعو "محمد سعد المهيلي"، المدرس المتهم بإنهاء حياة الشاب أحمد مرجان، نجل صاحب مطعم مأكولات مشهور بالمحلة، 15 يوماً على ذمة التحقيقات عدة مرات لحين الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وأخذ أقوال شهود العيان.

وكشفت جهات التحقيق أن مرتكب الواقعة ارتكب جريمته بعد تتبع الضحية في الطريق العام نتيجة خلافات سابقة مع أسرة الضحية خلال الأشهر الأربعة الماضية، مستخدماً الأسلحة النارية، وتم ضبطه بواسطة الجهات الأمنية وعرضه على النيابة العامة.

وكانت النيابة العامة بنيابة أول المحلة تحت إشراف المستشار محمد هيبة، وكيل النيابة، قد وجهت بالحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاستكمال سماع أقواله في واقعة إنهاء حياة نجل صاحب مطعم مأكولات. كما قررت النيابة العامة بانتقال فريق من أعضائها لمعاينة موقع الحادث، وتفريغ كاميرات المراقبة، وسماع أقوال شهود العيان.

ردع المتهمين

باشرت جهات التحقيق دورها في سماع أقوال المتهم، وأمرت بمصادرة السلاح المضبوط، وسرعة إنهاء تصاريح دفن الشاب وتسليم جثمانه إلى ذويه لدفنه بمقابر أسرته.

وشهد محيط مستشفى المحلة العام وقت وقوع الجريمة احتشاد المئات من الأسر والعائلات أمام المشرحة عقب مقتل نجل صاحب مطعم مأكولات مشهور، وإصابة زميله بطلقات نارية على أيدي المتهم "م.ن" في شوارع المدينة.

كما استمرت حالة من الصدمة والحزن بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة نجل صاحب مطعم مأكولات مشهور رمياً بالرصاص أمام نادي 23 يوليو بمنطقة البندر، وتمكن الأهالي من ضبط المتهم بعد مطاردة بطول شارع البحر الرئيسي، وتم اقتياده إلى ديوان قسم شرطة أول المحلة.

وفي المقابل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من ضبط الشاب المتهم بحيازة سلاح ناري "طبنجة" عقب إنهائه حياة زميله أثناء سيره في شوارع المحلة الكبرى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية إخطاراً من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بوصول الشاب "أحمد مرجان"، 23 سنة، مصاباً بعيار ناري ولفظ أنفاسه الأخيرة بمجرد وصوله إلى طوارئ مستشفى المحلة العام. كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مشرحة المستشفى.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة وقوات الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم "م.ن" وبحوزته سلاح "طبنجة"، وتم التحفظ على المضبوطات. وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.