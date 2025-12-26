تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة بسبب تأخر المستحقات

كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمود فؤاد عن وجود حالة غضب وتمرد داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب أزمة المستحقات المالية المتأخرة، مشيرًا إلى أن بعض اللاعبين هددوا بعدم خوض مباراة بلدية المحلة في بطولة كأس مصر.



وقال فؤاد، خلال ظهوره في برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الزمالك كان قريبًا من التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الأهلي، موضحًا: «في حال رحيل اللاعب عن الأهلي، فإن الزمالك قد يدخل في مفاوضات لضمه، لكن السؤال الأهم: هل يمتلك النادي السيولة المالية؟ الإجابة حاليًا لا».



وأضاف أن الزمالك يمر بأزمة شاملة على مختلف الأصعدة، مؤكدًا أن اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم منذ فترة طويلة، وهو ما فجر حالة من الغضب داخل غرفة الملابس، موضحًا أن لاعبين كبارًا هددوا بمقاطعة مواجهة بلدية المحلة، في ظل ما وصفه بـ«حالة تمرد كبيرة».



وأشار فؤاد إلى أن الأزمة تفاقمت بعد فسخ عقود ثلاثة لاعبين بشكل رسمي، وهو ما ترتب عليه التزامات مالية ضخمة، موضحًا أن مستحقات عبد الحميد معالي تقترب من 2.5 مليون دولار، بينما تصل مطالبات عمر فرج إلى 124 مليون جنيه، إلى جانب مستحقات صلاح الدين مصدق التي تقترب من مليون دولار، فضلًا عن وجود 9 قضايا مرفوعة ضد النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».



وتطرق فؤاد إلى ملف حراسة المرمى، كاشفًا أن عمر عبد العزيز، حارس الزمالك، ينتهي عقده بنهاية الموسم، وقد سافر مؤخرًا للخضوع لفترة معايشة خارج مصر، مؤكدًا أنه حارس مميز ويمثل أحد أذرع النادي.



كما أكد أن أرض أكتوبر لن تعود لنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل حاليًا على الاتفاق بشأن أرض بديلة.



واختتم فؤاد تصريحاته بالتأكيد أن الزمالك يعاني فنيًا بشكل واضح، قائلًا: «الفريق لا طعم له ولا لون، ويحتاج إلى مدير فني أجنبي، كما أن أغلب الصفقات لم تضف شيئًا، باستثناء محمد إسماعيل، بينما يميل خوان بيزيرا للاستعراض دون تأثير حقيقي».

