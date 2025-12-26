عبد الرؤوف يعاقب لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من سموحة

رفض الجهاز الفني للفريق بقيادة أحمد عبد الرؤوف منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم، بعد خوض مباراة سموحة أمس في كأس عاصمة مصر، بسبب ضيق الوقت.

ويلتقي الزمالك مع بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر يوم الأحد المقبل على ستاد المقاولون العرب في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وقال أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه قدّم مباراة سيئة أمام سموحة في كأس عاصمة مصر، على جميع المستويات.

وأضاف المدير الفني، خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: «الأخطاء في مباراة اليوم كانت كثيرة، ولم تظهر شخصية الفريق في الشوط الأول، وظهرت بعض الشيء في الشوط الثاني، لكنني لست راضيًا عن الأداء أمام سموحة اليوم».

وتابع عبد الرؤوف: «نستخدم اللاعبين الناشئين في حدود المتاح، وعلى حسب الإمكانيات المتاحة، وننظر لعدم حرق اللاعبين، ومن الصعب أن ندفع بهم في المباريات بشكل كبير، ونحن لا ننظر لمشاركة بيراميدز أو الأهلي في البطولة بالناشئين».