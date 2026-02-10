كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة مؤقتة.. وستحل سريعًا

أكد كريم فضل، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي يواجه حاليًا أزمة سيولة مؤقتة أثرت على قرارات إدارة القلعة الحمراء وبعض الصفقات.



وأشار كريم فضل، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا على قناة صدى البلد، إلى أن سيتم التعامل معها سريعًا للحفاظ على استقرار الفريق واستمرار نشاطه المالي بشكل طبيعي.

وأضاف فضل، أن الأزمة تفجرت نتيجة المطالب المالية العاجلة التي واجهها الأهلي لسداد بعض الالتزامات في وقت قصير، وهو ما أدى إلى الضغط على السيولة المتاحة مؤقتًا.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن الأهلي دخل في إجراءات عاجلة عبر لجانه المالية المتخصصة، مهمتها التعامل مع الأزمة وحلها في أقرب وقت ممكن، مؤكدًا أن هذا التحرك سيعيد الاستقرار المالي للنادي الأحمر.