اشتباك بين عمرو ناصر وعمرو السيسي في لقاء الزمالك وسموحة.. والحكم يتدخل

شهدت مباراة الزمالك وسموحة اشتباكًا بين عمرو ناصر مهاجم الزمالك وعمرو السيسي لاعب سموحة في الدقيقة 37، إثر كرة مشتركة داخل منطقة الجزاء، ما دفع حكم المباراة للتدخل وتهدئة اللاعبين قبل استكمال اللعب دون عقوبات مباشرة.

أهدر الفلسطيني آدم كايد فرصة محققة لتسجيل هدف أول لصالح الزمالك أمام سموحة فى اللحظات الأولى من عمر المباراة المقامة حاليًا فى ثالث جولات كأس عاصمة مصر.

وشهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء إضاعة آدم كايد هدفا مبكرا لصالح الزمالك بعدما سادت حالة من الارتباك دفاعات سموحة وحارس مرماه وفشل اللاعب الفلسطيني فى السيطرة على الكرة.

وأضاع فريق سموحة فرصة محققة فى الدقائق العشر دقائق الأولى واصطدمت إحدى الكرات فى هجمة خطيرة للاعبي سموحة في العارضة وحرمت الفريق السكندري من فرصة تسجيل هدف أول.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة أحمد عبد الرؤوف، التشكيل الرسمي الذي يخوض به مواجهة سموحة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية في البطولة، وتعزيز موقعه في جدول ترتيب المجموعة، في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم «إيشو» – محمود حمدي «الونش» – هشام فؤاد – عمر جابر.

خط الوسط: محمود جهاد – سيف جعفر – آدم كايد.

خط الهجوم: أحمد شريف – عمرو ناصر – خوان بيزيرا.