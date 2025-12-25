أنجولا تواجه زيمبابوي في مباراة الخروج من النفق المظلم بأمم أفريقيا

يلتقي منتخبا أنجولا وزيمبابوي غدا الجمعة في إطار منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية لكأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، المقامة في المغرب حتى 18 يناير.

يسعى المنتخبان في المباراة التي ستقام على ملعب مراكش، لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، بتحقيق فوز يداوي جراح الخسارة في الجولة الأولى، حيث سقط الفريقان بنتيجة واحدة 1 / 2، أنجولا أمام جنوب أفريقيا، وزيمبابوي أمام مصر بهدف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في الوقت بدل الضائع.

كما أن الفوز في مباراة الغد، سينعش حظوظ الفريقين في المنافسة على التأهل لدور الـ16 إما بالتواجد في وصافة المجموعة حال تحقيق الفوز في الجولة الثالثة أو تعادل يدفع بهما لصراع المنافسة على بطاقة التأهل ضمن أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

يلتقي الفريقان لأول مرة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، ولكنهما سبق أن التقيا أربع مرات في تصفيات كأس الأمم الأفريقية عامي 1998 و2013، حيث تفوقت أنجولا على زيمبابوي بتصدر المجموعة في المرتين، لتتأهل للنهائيات على حسابها.

كما جمعتهما تصفيات كأس العالم 2006، حيث فاز كل فريق في مباراته على أرضه، وتأهلت أنجولا لكأس العالم 2006 في ألمانيا، وذلك للمرة الوحيدة في تاريخها.

ويتسلح المنتخب الأنجولي بتفوقه نفسيا بالفوز في آخر مباراتين جمعتهما، وبالفوز أيضا في ثلاث من آخر أربع مواجهات بينهما مقابل انتصار وحيد لمنتخب زيمبابوي.

وإجمالا التقى المنتخبان 19 مرة على المستويين الودي أو الرسمي، كانت الكفة متساوية بينهما حيث حقق كل منهما 8 انتصارات مقابل 3 تعادلات، سجل المنتخب الأنجولي 20 هدفا مقابل 23 هدفا لزيمبابوي.

وبدأت المواجهات المباشرة بينهما بفوز زيمبابوي على أنجولا بنتيجة 3 / 2 في مباراة ودية أقيمت في 10 نوفمبر عام 1985.

في المعسكر الأنجولي، يرتكز المدرب الفرنسي، باتريس بوميل، المدير الفني للفريق على عدد من الدعائم المهمة في مختلف الخطوط بدءا من حارس المرمى هوجو ماركيز، والجناح الأيمن زيتو لوفومبو، ولاعب الوسط كافومانا مانويل شو صاحب الهدف الوحيد في المباراة الأولى أمام جنوب أفريقيا إضافة للثنائي الهجومي جيلسون دالا ومبالا نزولا، والثنائي البديل كريستوفاو مابولولو، وشيكو بانزا لاعب الزمالك.

أما المدرب الروماني، ماريو مارينيكا، المدير الفني لمنتخب زيمبابوي، فيميل أكثر للتحفظ الدفاعي والتكتل بخمسة لاعبين في الخط الخلفي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة مستغلا ثنائي الوسط جونا فابيش وبرينس دوبي الذي سجل الهدف الوحيد في شباك مصر بمباراة الجولة الأولى إضافة إلى سرعات الثلاثي الهجومي إيمانويل جالاي ودانييل مسيندامي وواشنطن نافايا.