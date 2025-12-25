الزمالك يتأخر أمام سموحة في الشوط الأول بهدف حسام أشرف

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك وسموحة بتقدم فريق سموحة بهدف نظيف، سجله حسام أشرف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، ليضع الأبيض في موقف صعب قبل بداية الشوط الثاني.

نجح حسام أشرف لاعب سموحة المعار من الزمالك في هز شباك الفارس الأبيض في الدقيقة 40 من عمر المباراة.

جاء الهدف عن طريق تمريرة رأسية من عبده يحيى إلى حسام أشرف سددها الأخير من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى بالقدم اليسرى سكنت يمين المرمى.

أهدر الفلسطيني آدم كايد فرصة محققة لتسجيل هدف أول لصالح الزمالك أمام سموحة فى اللحظات الأولى من عمر المباراة المقامة حاليًا فى ثالث جولات كأس عاصمة مصر.

وشهدت الدقائق الأولى من عمر اللقاء إضاعة آدم كايد هدفا مبكرا لصالح الزمالك بعدما سادت حالة من الارتباك دفاعات سموحة وحارس مرماه وفشل اللاعب الفلسطيني فى السيطرة على الكرة.