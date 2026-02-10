طريقة تخزين الزلابية قبل رمضان



بدأت الكثير من السيدات بتخزين الزلابية قبل رمضان ولذلك نقدم اليكي طريقة تخزين الزلابية بشكل صحيح حتي تظل هشة وطعمها مظبوط:

أولًا: تخزين الزلابية بعد القلي

اتركي الزلابية تبرد تمامًا في درجة حرارة الغرفة.

تُوضع في علبة محكمة الغلق أو كيس محكم.

تُحفظ في الثلاجة لمدة 2 إلى 3 أيام.

عند التقديم تُسخن سريعًا في الفرن أو المقلاة بدون زيت، ثم تُغمس في الشربات الدافئ.

ثانيًا: تخزين الزلابية في الفريزر

بعد أن تبرد تمامًا، تُرص في صينية مع ترك مسافة بسيطة بينها.

تُدخل الفريزر لمدة ساعة حتى تتماسك.

تُنقل إلى أكياس تفريز محكمة الغلق.

يمكن حفظها في الفريزر لمدة شهر.

عند الاستخدام تُقلى مباشرة وهي مجمدة دون تسييح، ثم تُغمس في الشربات.

ثالثًا: تخزين عجينة الزلابية

تُحفظ العجينة في علبة محكمة الغلق داخل الثلاجة.

تُستخدم خلال 24 ساعة فقط لضمان جودة الطعم والقوام.

نصائح مهمة

لا يُنصح بحفظ الزلابية في الشربات لفترة طويلة حتى لا تعجن.

الشربات يُفضل يكون دافئ والزلابية ساخنة عند الغمس.