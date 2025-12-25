قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خلاف داخل مجلس الزمالك حول مصير أحمد عبد الرؤوف.. وهذا موقف لبيب من قرار الإقالة
كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم وراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يخسر أمام سموحة بهدف دون رد في كأس عاصمة مصر

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

خسر فريق الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر. وسجل حسام أشرف هدف سموحة في الدقيقة 40.

أحداث الشوط الأول
شهد الشوط الأول سيطرة نسبية لفريق سموحة، حيث تألق محمد عواد حارس الزمالك وأنقذ مرماه في أكثر من كرة خطرة. وحاول الزمالك استغلال انطلاقات عمرو ناصر وخوان بيزيرا لإحراز هدف التعادل، لكن دون جدوى.

الشوط الثاني والتغييرات
واصل سموحة سيطرته في الشوط الثاني، بينما أجرى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك تغييرات في محاولة لتنشيط الخط الأمامي، بدخول ناصر ماهر، عدي الدباغ وناصر منسي، لكن محاولات الزمالك لم تُثمر عن أهداف لينتهي اللقاء بخسارة الأبيض بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

  • حراسة المرمى: محمد عواد
  • خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، هشام فؤاد، عمر جابر
  • خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، آدم كايد
  • خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك: مهدي سليمان، بارون أوشينج، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أنس وائل، محمد حمد، ناصر ماهر، عدي الدباغ، ناصر منسي

تشكيل سموحة أمام الزمالك

  • حراسة المرمى: أحمد ميهوب
  • خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي
  • خط الوسط: عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد كونيه
  • خط الهجوم: عبده يحيى، حسام أشرف

بدلاء سموحة: حسين تيمور، أحمد عوض، ستيفين، عماد فتحي، أحمد خالد، صامويل أمادي، محمد رجب، أحمد فوزي، بابي بادجي

مجموعات كأس عاصمة مصر

  • المجموعة الأولى: الأهلي، سيراميكا، فاركو، طلائع الجيش، إنبي، غزل المحلة، المقاولون العرب
  • المجموعة الثانية: بيراميدز، البنك الأهلي، بتروجيت، الجونة، مودرن سبورت، الإسماعيلي، وادي دجلة
  • المجموعة الثالثة: الزمالك، المصري، حرس الحدود، زد إف سي، الاتحاد السكندري، سموحة، كهرباء الإسماعيلية
سموحه الزمالك كأس عاصمة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

إنستاباي

بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

ترشيحاتنا

رئيس شركة مياة الشرب

رئيس مياه الشرب بالجيزة يتابع سير العمل بعدد من القطاعات

الدكتور سامي فوزي

رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية الإسكندرية

المستشار أحمد بنداري

الوطنية للانتخابات: الانتهاء من الاستعدادات لإجراء جولة الإعادة بـ19 دائرة بالمرحلة الأولى

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد