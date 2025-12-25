الزمالك يخسر أمام سموحة بهدف دون رد في كأس عاصمة مصر

خسر فريق الزمالك أمام سموحة بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر. وسجل حسام أشرف هدف سموحة في الدقيقة 40.

أحداث الشوط الأول

شهد الشوط الأول سيطرة نسبية لفريق سموحة، حيث تألق محمد عواد حارس الزمالك وأنقذ مرماه في أكثر من كرة خطرة. وحاول الزمالك استغلال انطلاقات عمرو ناصر وخوان بيزيرا لإحراز هدف التعادل، لكن دون جدوى.

الشوط الثاني والتغييرات

واصل سموحة سيطرته في الشوط الثاني، بينما أجرى أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك تغييرات في محاولة لتنشيط الخط الأمامي، بدخول ناصر ماهر، عدي الدباغ وناصر منسي، لكن محاولات الزمالك لم تُثمر عن أهداف لينتهي اللقاء بخسارة الأبيض بهدف دون رد.

تشكيل الزمالك أمام سموحة

حراسة المرمى: محمد عواد

محمد عواد خط الدفاع: أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، هشام فؤاد، عمر جابر

أحمد عبد الرحيم "إيشو"، محمود حمدي "الونش"، هشام فؤاد، عمر جابر خط الوسط: محمود جهاد، سيف جعفر، آدم كايد

محمود جهاد، سيف جعفر، آدم كايد خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر، خوان بيزيرا

بدلاء الزمالك: مهدي سليمان، بارون أوشينج، محمد إبراهيم، السيد أسامة، أنس وائل، محمد حمد، ناصر ماهر، عدي الدباغ، ناصر منسي

تشكيل سموحة أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد ميهوب

أحمد ميهوب خط الدفاع: هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي

هشام حافظ، محمد دبش، ميدو مصطفى، يوسف عفيفي خط الوسط: عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد كونيه

عمرو السيسي، سمير فكري، خالد الغندور، محمد كونيه خط الهجوم: عبده يحيى، حسام أشرف

بدلاء سموحة: حسين تيمور، أحمد عوض، ستيفين، عماد فتحي، أحمد خالد، صامويل أمادي، محمد رجب، أحمد فوزي، بابي بادجي

مجموعات كأس عاصمة مصر