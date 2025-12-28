قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدردير يوجه رسالة لـ لاعبي الزمالك قبل مباراة غزل المحلة
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تخشى تداعيات لقاء نتنياهو–ترامب على الأمن
غيابات الزمالك أمام بلدية المحلة اليوم ببطولة كأس مصر
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025
دعاء اليوم 8 رجب .. بـ 4 كلمات يبسط الله عليك ما حظر من رزقك
بخطوات بسيطة.. كيفية استبدال التوكتوك بسيارات كيوت
برلماني: هناك ترتيبات اقتصادية لعقد صفقات مُماثلة لرأس الحكمة
نتنياهو يلتقي ترامب في فلوريدا.. صحف عبرية تكشف سعي إسرائيل لمنع إعادة إعمار غزة
حالة غير طبيعية .. إلغاء 10 آلاف رحلة جوية بالولايات المتحدة
أحمد موسى: مصر لن تسمح لإثيوبيا وإسرائيل بالتواجد عند باب المندب في الصومال.. والأرصاد تحذر من تقلبات جوية قادمة| أخبار التوك شو
بدء امتحانات نصف العام 2026 في المواد غير المضافة للمجموع بمدارس الجيزة
باولو: حسام حسن صنع حالة وروحًا جيدة داخل منتخب مصر.. وسنتوّج باللقب في هذه الحالة
مواقيت الصلاة في محافظات ومدن مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025

خالد يوسف

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة، وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:17 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:57 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:45 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:03 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:26 م

مواعيد الصلاة في الجيزة

جاءت مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:17 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:50 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:57 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:45 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:03 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:26 م

مواعيد الصلاة في 6 أكتوبر

أما مواعيد الصلاة في السادس من أكتوبر، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:18 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:51 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:58 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:46 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:05 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:28 م

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

أما مواعيد الصلاة في الإسكندرية، اليوم، فستكون كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:24 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:58 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 12:02 م

ـ موعد صلاة العصر: 2:47 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:06 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:30 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

ستكون مواعيد الصلاة في الغردقة، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:03 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:46 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:40 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:00 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

ستكون مواقيت الصلاة في شرم الشيخ، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:02 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:33 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:44 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:37 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:17 م

مواعيد الصلاة في بورسعيد

ستكون مواعيد الصلاة في بورسعيـد، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:15 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:48 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:52 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:38 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:56 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:21 م

مواقيت الصلاة بتوقيت سوهاج 

ـ موعد صلاة الفجر: 5:11 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:40 ص 

ـ موعد صلاة الظهر: 11:55 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:50 م

ـ موعد صلاة المغرب 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء 6:30 م

مواقيت الصلاة في قنا

ستكون مواقيت الصلاة في قنا اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:06 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:35 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:51 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:47 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:06 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:26 م

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

وستكون مواعيد الصلاة في محافظة أسوان، اليوم، كما يلي:

ـ موعد صلاة الفجر: 5:02 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:30 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:50 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:50 م

ـ موعد صلاة المغرب: 5:10 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:29 م

مواقيت الصلاة بتوقيت مطروح

ـ موعد صلاة الفجر: 5:35 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 7:09 ص

ـ ‎ موعد صلاة الظهر: 12:13 م

ـ موعد صلاة ‎ العصر: 2:58 م

ـ ‎ موعد صلاة المغرب: 5:16 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:41 م

مواقيت الصلاة بتوقيت طابا

ـ موعد صلاة الفجر: 5:04 ص

ـ موعد صلاة الشروق: 6:36 ص

ـ موعد صلاة الظهر: 11:44 ص

ـ موعد صلاة العصر: 2:34 م

ـ موعد صلاة المغرب: 4:52 م

ـ موعد صلاة العشاء: 6:15 م

