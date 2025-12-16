قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقيق ياسمين عبد العزيز: النجومية والأجر الأعلى أرقام معروفة في سوق التوزيع
روسيا: إسقاط 83 مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق مختلفة من البلاد
باق 14يوما.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم
أمم افريقيا 2025 .. صراع بالمجموعة الثالثة بين نسور قرطاج ونيجيريا وترقب من تنزانيا وأوغندا
لماذا لا تؤدى صلاة الجنازة على الشهيد؟.. علي جمعة يوضح حقيقة حياتهم
جدول امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول .. صور وتفاصيل عاجلة
السيطرة على حريق شب بقش الأرز في الدقهلية
اليوم.. مصر تواجه نيجيريا في البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا
مقتل 8 أشخاص بغارات أمريكية على قوارب بشرق المحيط الهادئ
حكم المسح على الخفين بسبب البرد وكيفيته ومدته.. المفتي يوضح
سكك حديد مصر تواصل لقاءات التوعية الميدانية بمتحف السكة الحديد بالقاهرة| صور
أحمد حسن يكشف أسباب خروج منتخب مصر من كأس العرب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم
رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة و المحافظات

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

-  وقت صلاة الفجر 5:11 ص
- موعد صلاة الظهر 11:51 ص
-  موعد صلاة العصر 2:39 م
-  موعد صلاة المغرب 4:57 م
- موعد صلاة العشاء 6:20 م.

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية   

- وقت صلاة الفجر 5:18 ص
-  موعد صلاة الظهر 11:56 ص
-  موعد صلاة العصر 2:41 م
-  موعد صلاة المغرب 5:00 م
-  موعد صلاة العشاء 6:24 م
 

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

-  وقت صلاة الفجر 5:08 ص
- موعد صلاة الظهر 11:47 ص
-  موعد  صلاة العصر 2:34 م
- موعد صلاة المغرب 4:52 م
- موعد صلاة العشاء 6:16 م
 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

-  وقت صلاة الفجر 4:56 ص
-  وقت صلاة الظهر 11:38 ص
-  موعد صلاة العصر 2:31 م
- وقت صلاة المغرب 4:50 م
- وقت صلاة العشاء 6:11 م
 

مواقيت الصلاة فى أسوان

-  وقت صلاة الفجر 4:56 ص
- موعد صلاة الظهر 11:44 ص
-  موعد صلاة العصر 2:44 م
- موعد صلاة المغرب 5:04 م
- موعد صلاة العشاء 6:23 م

مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر دعاء بعد الصلاة موعد صلاة المغرب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة في المدارس بسبب الأمطار

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غدا بجميع المحافظات بسبب الأمطار؟|تفاصيل عاجلة

الحكومة

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهؤلاء في بداية العام الجديد

كارت الكهرباء

خطأ شائع يتسبب في نفاد رصيد كارت الكهرباء سريعًا

عمرو أديب

أومال الإسفاف إيه؟ عمرو أديب يهاجم محمد صبحي بسبب فيلم "الست"

الزيت المستعمل

زيت الطعام المستعمل بيروح فين؟.. رئيس شعبة الزيوت يرد بإجابة صادمة

الإنفلونزا - ارشيفية

الصحة تعلن الدواء المستخدم مع حالات الإنفلونزا والجرعات للكبار والصغار والحوامل

كأس أمم أفريقيا

قناة مجانية تنقل اللقاء.. موعد المباراة الأولى لمصر في كأس أمم أفريقيا

الأرصاد

الشتاء يطرق الأبواب بقوة.. الأرصاد تكشف مفاجآت الطقس غدا

ترشيحاتنا

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر

الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر: العدة شرعت لحفظ كرامة المرأة وصيانة إنسانيتها

الدكتور سلامة داود

علماء ومتخصصون يناقشون تحول دور الفتوى من الإغاثة المؤقتة إلى الاستدامة والتمكين الاقتصادي

الجلسة العلمية الأولى بالندوة العالمية الثانية للإفتاء

الجلسة العلمية الأولى بالندوة العالمية الثانية للإفتاء تبحث دور الفتوى في دعم الأمن الغذائي

بالصور

عودة الجرأة.. أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025
أفضل 5 ألوان سيارات في 2025

فيديو

رسالة ريهام سعيد للعوضي

متنساش سبب وصولك.. ريهام سعيد تهاجم تصريحات العوضي وتطالبه برد الجميل

مواليد الثمانينات

كبار السن.. حقيقة تصنيف مواليد الثمانينيات لهذه الفئة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: حين يتكلم النص بصوت السياسة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الأول

المزيد