أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر في القاهرة والمحافظات

رشا عوني

تحرص الهيئة المصرية العامة للمساحة في جمهورية مصر العربية، على إتاحة جدول مواقيت الصلاة في محافظات مصر اليوم الثلاثاء 9ديسمبر  2025، للتعرّف على مواقيت الصلاة.

وينشط محرك البحث (جوجل) بشكل كبير، طوال اليوم، للبحث عن جدول مواقيت الصلاة في محافظات الجمهورية، والبالغ عدد المدن بها 79 مدينة، على مدار الساعة لمعرفة مواعيد أوقات الصلوات المكتوبة، وهو ما ترصده صدى البلد لعدد من المدن والمحافظات المصرية..

مواقيت الصلاة اليوم 

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء ٩ ديسمبر في القاهرة و المحافظات 

مواقيت الصلاة في القاهرة

سجّلت محافظة القاهرة اليوم المواعيد التالية للصلوات الخمس:
• صلاة الفجر: 5:07 ص
• صلاة الظهر: 11:47 ص
• صلاة العصر: 2:36 م
• صلاة المغرب: 4:55 م
• صلاة العشاء: 6:18 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وجاءت مواعيد الصلاة في الإسكندرية اليوم كالتالي:
• صلاة الفجر: 5:14 ص
• صلاة الظهر: 11:53 ص
• صلاة العصر: 2:39 م
• صلاة المغرب: 4:58 م
• صلاة العشاء: 6:22 م


مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

أما محافظة الإسماعيلية فقد سجلت المواعيد التالية:
• صلاة الفجر: 5:04 ص
• صلاة الظهر: 11:43 ص
• صلاة العصر: 2:31 م
• صلاة المغرب: 4:50 م
• صلاة العشاء: 6:13 م

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

وفي مدينة شرم الشيخ جاءت المواقيت كالتالي:
• صلاة الفجر: 4:52 ص
• صلاة الظهر: 11:35 ص
• صلاة العصر: 2:29 م
• صلاة المغرب: 4:48 م
• صلاة العشاء: 6:09 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وجاءت مواعيد الصلاة في أسوان على النحو التالي:
• صلاة الفجر: 4:52 ص
• صلاة الظهر: 11:41 ص
• صلاة العصر: 2:42 م
• صلاة المغرب: 5:01 م
• صلاة العشاء: 6:20 م

مواقيت الصلاة اليوم موعد اذان الفجر موعد اذان الظهر موعد اذان العصر موعد اذان المغرب

