ديني

فضل الصلاة على النبي محمد.. 20 سببا تجعلك لا تتركها أبدا

النبي محمد
النبي محمد
أحمد سعيد

تعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم القربات التي يُثاب عليها العبد، فهي عبادة تجمع بين الذكر والدعاء، وتفتح أبواب الرحمة والمغفرة، وقد أمر الله تعالى بها في قوله: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا"، وفي السطور التالية نعرض 20 سببًا تدفع المسلم للمداومة على الصلاة على النبي وعدم نسيانها في أي وقت.

فضل الصلاة على النبي محمد

الصلاة على النبي هي ليست مجرد كلمات بل عمل يرفع الدرجات ويمحو الخطايا ويُقرّب العبد من النبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل الصلاة على النبي.

  • أولًا: يؤجر المصلي على النبي - صلى الله عليه وسلّم- بعشر حسنات.
  • ثانيًا: يرفع المصلي على النبي -صلى الله عليه وسلم- عشر درجات.
  • ثالثًا: يغفر للمصلي على النبي- صلى الله عليه وسلم- عشر سيئات.
  • رابعًا: سبب في شفاعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- له يوم القيامة.
  • خامسًا: يكفي الله العبد المصلي على رسول الله ما أهمّه.
  • سادسًا: تصلي الملائكة على العبد إذا صلى على رسول الله -صلى الله عليه وسلّم-.
  • سابعًا: الصلاة على النبي تعتبر امتثالًا لأوامر الله تعالى.
  • ثامنًا: سبب من أسباب استجابة الدعاء إذا اختتمت واستفتحت به.
  • تاسعًا: تنقذ المسلم من صفة البخل.
  • عاشرًا: سبب من أسباب طرح البركة.
  • الحادي عشر: سبب لتثبيت قدم العبد المصلي على الصراط المستقيم يوم القيامة.
  • الثاني عشر: التقرّب إلى الله تعالى.الثالث عشر:نيل المراد في الدنيا والآخرة.

  • الرابع عشر: سبب في فتح أبواب الرحمة.
  • الخامس عشر: دليل صادق وقطعيّ على محبّة رسول الله - صلى الله عليه وسلّم-.
  • السادس عشر: سببٌ لدفع الفقر.السابع عشر:تشريف المسلم بعرض اسمه على النبي- صلى الله عليه وسلّم-.
  • الثامن عشر: سببٌ لإحياء قلب المسلم.
  • التاسع عشر: التقرّب من الرسول - صلى الله عليه وسلم- منزلةً.
  • العشرون: لا يقتصر فضل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم-، على هذه الفوائد فقط بل تتعدى لتصل إلى مئات الأفضال التي تعود على المسلم بالنفع والخير في الدنيا والآخرة.

صيغ الصلاة على النبي مكتوبة

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

اللهم صلِّ علي سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين وعلي آله وصحبه وسلم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد صلاة تخرجني يالله بها من ظلمات الوهم، وتكرمني بنور الفهم، وتوضح لي الشكل حتى يفهم، إنك أنت الأعلم ولا أعلم، إنك علاَّم الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آله، كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة أهل السموات والأرض عليه وأجرنا يا مولانا لطفك الخفي فى أمرى وأرني سر جميل صنعك فيما آمله منك يا الله يا سميع يا قريب يارب العالمين.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنحل بها عقدتي، وتنفرج بها كربتي، وتنكشف بها غمتي، وتنقذني بها من وحلتي، وتقيلني بها من عثرتي، وتقضي بها حاجتي، وبأني أشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا.

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا، وتكون لنا فرجا وفرحا وسرورا.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد النبات والأزهار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد أوراق الأشجار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الحبوب والثمار، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد الرمل والأحجار، وصل وسلم على سيدنا محمد في الليل والنهار، وصل وسلم على سيدنا محمد نور القلوب والأبصار ومجلي الهم والأكدار، وصل اللهم وسلم عليه وعلى اله بعدد مخلوقاتك في البر والبحار وبعدد أهل الجنة وأهل النار من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف.

الصلاة على النبي النبي فضل الصلاة على النبي محمد النبي محمد صيغ الصلاة على النبي مكتوبة صيغ الصلاة على النبي

