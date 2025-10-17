يسري جبر: أقرب طريق لإصلاح الزوج كثرة الصلاة على النبي

أجاب الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، عن سؤال من سيدة تشكو من زوجٍ دائم الخصام وسريع الغضب لا يصالحها مهما حاولت التقرب إليه، وتسأل عن حكم الشرع في ذلك.

الدكتور يسري جبر: رسول الله كان يقبل عذر المعتذر ولا يلوم بعد الصفح

وقال الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، إن ما يفعله الزوج من الهجران الدائم وسوء المعاملة يُعد من سوء الخلق، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «شر الناس من يُبغِض الناس ويُبغِضونه»، موضحًا أن رسول الله كان يقبل عذر المعتذر ولا يلوم بعد الصفح، وأن أفضل الناس هو من يبطئ غضبه ويسرع إلى الرضا.

ونصح الدكتور يسري جبر، الزوجة بالصبر والدعاء، قائلًا: “ادعي الله أن يُحسن خلق زوجك، ولا تُكثري الإلحاح في الصلح، بل أدِّي واجباتك الزوجية واصبري، وادعي له في سجودك”.

وأرشد الدكتور يسري جبر، الزوجة إلى أسلوبٍ لطيفٍ في الإصلاح، وهو الدلالة على كثرة الصلاة على النبي ﷺ، مبينًا أن من أكثر من الصلاة عليه ذُكر اسمه عند حضرته، وأن النبي ﷺ يدعو لمن يُكثر من الصلاة عليه، ودعوته مستجابة.

ونصح الدكتور يسري جبر، الزوجة: “دلّيه على مجالس الذكر وكتاب دلائل الخيرات، وشاركيه القراءة فيه، فالصلاة على الحبيب تُلين القلوب، وتُصلح ما بين الزوجين، وتغرس السكينة في البيت”.