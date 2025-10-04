قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله للأبد.. تفاصيل
الأزهر يشارك بجناح خاص للمرة الرابعة في معرض «ذاكرة أكتوبر».. صور
زيزو وبن شرقي يقودان الأهلي لمواجهة كهرباء الإسماعيلية بالدوري
تشكيل سيراميكا كليوباترا لمواجهة حرس الحدود بالدوري
لمدة 3 أشهر .. المستندات المطلوبة للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم
الدوري الممتاز .. الأهلي يصل استاد المقاولون لمواجهة كهرباء الإسماعيلية
هرب من الكمين والكاميرات صورته.. الداخلية تكشف تفاصيل واقعة سيارة المريوطية
ترامب: لن أتسامح مع أي تأخير من حماس
CGTN العربية: انفجار ضخم في مقديشو
فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقا لإعادة إعمار غزة
ترامب: على حماس التحرك بسرعة و إلا ستصبح كل الاحتمالات واردة
مدبولي: موافقة حماس على المبادرة الأمريكية توجه محمود واستجابة لدعوات السلام والاستقرار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح

الدكتور يسري جبر
الدكتور يسري جبر
محمد شحتة

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن التسامح لا يعني أن يضيّع الإنسان حقه أو حق أولاده، ولكن في الوقت نفسه ليس معناه أن يأخذ حقه بطريقة تؤدي إلى الشتائم أو الخصام أو قطيعة الرحم.

هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟

وأوضح خلال تصريح، أن المؤمن ينبغي أن يوازن بين المطالبة بحقه والحفاظ على صلة الرحم، خاصة في القضايا التي تتعلق بالميراث أو الشراكة، حيث قد يؤدي الإصرار على الحق إلى عداوة شديدة.

وأضاف أن من كان غنيًا ومستغنيًا عن حقه، فالأولى به أن يتسامح ويشتري بحقه صلة رحمه، لأن التجربة أثبتت أن من يتسامح يفتح الله له أبواب رزق أوسع، أما من هو بحاجة إلى حقه فعلاً، فلا يُطلب منه التنازل عنه، بل عليه أن يلجأ إلى القانون ويستعمل الوسائل الشرعية لاسترداد حقه.

وأشار جبر إلى أن على أهل القضاء والقانون أن يكونوا سريعين في الفصل بين الناس حتى لا تضطر الخصومات المتطاولة البعض إلى العداوة أو حتى الجريمة، مؤكدًا أن بطء القضاء يؤدي إلى تفاقم النزاعات.

وأكد العالم الأزهري أن النبي كان من أكثر الناس تسامحًا، وكثيرًا ما تنازل عن حقه الشخصي، وهذا من خصال أهل العزائم الذين يترفعون عن الدنيا ويبتغون ما عند الله.

وقال الدكتور يسري جبر، إن التسامح يحتاج إلى توازن على مستوى الأفراد والحكام والنظام القانوني في الدولة، مشيرًا إلى قوله تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف"، موضحًا أن الغنيّ عن الشيء أولى بالعفو، أما المحتاج فليطالب بحقه دون أن يعتدي أو يعادي.

هل التسامح في الحق أفضل من أخذه؟

وأجاب الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال حول ما إذا كان الأفضل للإنسان أن يتمسك بحقه حتى لو أدى ذلك إلى غضب الطرف الآخر، أم يتنازل ويفوض أمره إلى الله، موضحًا أن المسألة تختلف بحسب حال الشخص وظروفه.

وقال الدكتور يسري جبر، خلال تصريحات تلفزيونية: "إذا كان الإنسان محتاجًا لحقه، وحياته ستتأثر بتركه، فعليه أن يحرص على أخذه، حتى ولو غضب الآخرون، فهذا حقه المشروع، أما إذا كان الله قد أغناه من أبواب أخرى، وهذا الحق لن يؤثر على معيشته، فالتنازل عنه يكون أفضل، وثوابه عظيم عند الله، خاصة إذا كان التنازل يقوّي روابط الأسرة ويزيد المودة وصلة الرحم".

وضرب مثالًا بحالة الميراث، فإذا كان أحد الورثة ميسور الحال، بينما إخوته في حاجة، فالتنازل عن نصيبه لهم من أعظم أبواب الثواب؛ لأنه لا يضر حياته، وفي الوقت نفسه يقوي روابط القرابة ويزيد المحبة.

يسري جبر التسامح الحقوق قطيعة الرحم صلة الرحم الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نوح آدم

وفاة نجم الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

البحيرة

وضعتها في الدولاب تحت الهدوم.. أم تتخلص من ابنتها بطريقة بشعة في البحيرة

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت.. كم يصل كيلو الفراخ البيضاء؟

صرف معاش شهري ثابت لربة المنزل.. شروط التسجيل والمبلغ

كيفية الحصول على معاش شهري ثابت لربة المنزل؟

الأحلام التي إذا رأيتها لا نُخبر بها أحدًا

لو شُفتها اسكت!.. 7 أحلام إذا رأيتها في المنام لا تخبر بها أحداً

من هو العدو الصامت في الأرز؟

التسمم البكتيري الصامت.. متى يصبح الأرز خطرًا وكيف تحمي أسرتك ؟

صورة ارشيفية

وفاة 4 شباب من قرية واحدة ببني سويف في حادث ميكروباص على الطريق الأوسطي

الوطنية للانتخابات

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب

ترشيحاتنا

مهرجان الإسكندرية السينمائي

تكريم المخرج الفرنسي جون بير أمريس في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

بوستر حفل عمرو دياب

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في الجونة .. 23 الجاري

الناقد السينمائي د. مصطفى فهمى

"سيبي الدولي لسينما الطفل والأسرة" يفتح باب المشاركة في دورته الأولى

بالصور

بالرغم من التراجع الشهري.. ‏BYD‏ تحقق نمو 18.6% في مبيعات سياراتها ‏‏2025‏

شركة بي واي دي
شركة بي واي دي
شركة بي واي دي

أخبار السيارات| 400 ألف سيارة كيا معرضة لخطر الاحتراق فجأة.. و3 أخطاء شائعة تدمر سيارتك

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

تعفن الدم .. ايه هو ؟ وبيحصل ليه؟

تعفن الدم
تعفن الدم
تعفن الدم

لماذا حملت بعض سيارات تويوتا في التسعينيات شارات مطلية بالذهب؟

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فيديو

غرق المنوفيه

اتركوا كل شيء واخرجوا.. إنذار عاجل في المنوفية يحذر من غرق الأراضي

الخطيب

الخطيب يستمر على كرسي رئاسة النادي الأهلي

نوى المشمش

أطباء يحذرون من نوى المشمش.. خـ.ــطـر على حياتك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

المزيد