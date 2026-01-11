بسبب فيلم المطاريد.. القصة الكاملة لصدام صلاح الجهيني مع ياسر سامي

حالة من الجدل أثيرت في الساعات الماضية حول الأزمة بين السيناريست صلاح الجهيني، والمخرج ياسر سامي، والتراشق بالتصريحات فيما بينهما.

ويرصد موقع صدى البلد الإخباري، في التقرير التالي القصة الكاملة لصدام صلاح الجهيني مع ياسر سامي.

بداية الأزمة

بداية الأزمة جاءت من، تصريحات السيناريست صلاح الجهيني، عن فيلمه «المطاريد» الفنان أحمد حاتم، والذي أخرجه ياسر سامي، وتم عرضه عام 2023.

وقالت صلاح الجهيني، في تصريحات متلفزة، إنه يحب كل شئ بفيلم المطاريد من كتابة السيناريو والكواليس مع الفنانين ولكنه لا يحب الفيلم نفسه، وأن مخرج الفيلم (ياسر سامي) لايصلح أن يكون مخرج للفيلم وأن الظروف أجبرته أن يقوم بتصوير الفيلم.

رد ياسر سامي

وبعدها خرج ياسر سامي، بتصريحات صحفية للرد على صلاح الجهيني، إذ اتهم الجهة الإنتاجية بالتقصير في الفيلم، وأنه عمل مع شركات إنتاج كبيرة ونجوم كبار، وأنه لا أحد يمكنه أن يصفه بالفشل.

وأشار ياسر سامي، إلى أن صلاح الجهيني، لم يشارك في كتابة الفيلم، لأنه ليس كاتب كوميدي، لافتا إلى أن فيلم المطاريد نجح رغم الإنتاج السئ، حسبما قال.

رد صلاح الجهيني

وسرعان، ما رد صلاح الجهيني، على ما صرح به ياسر سامي، وذلك من خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب صلاح الجهيني، في منشوره، عبر فيسبوك: «تصحيح للخبر المتداول عن الاخ ياسر سامي انا مقلتش انه لا يصلح لاخراج الفيلم انا قلت انه لا يصلح للعمل كمخرج من اصله و انا اتمناله فعلا ينجح في اي عمل في حياته بعد سلسلة الفشل الذريعة دي عشان يبقى على نفس مستوايا و يقدر يرد عليا».

فيلم المطاريد

ويشارك في بطولة فيلم «المطاريد» عدد كبير من الفنانين من أبرزهم أحمد حاتم، إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود البزاوي، طه دسوقي وحسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج ياسر سامي.

وتدور أحداث المطاريد في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ليجد نفسه متورطاً مع هذا النادي في العديد من المشاكل.