ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري و80 فرش حشيش في حملة أمنية بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم، الأحد، من ضبط عاطل بحوزته سلاح ناري و80 فرش حشيش في حملة أمنية بشوارع مركز السنطة، وذلك في إطار خطة مديرية أمن لردع المخالفين للقانون على مستوى المحافظة.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد يتوافر معلومات حول قيام "م. ن"، 35 سنة، عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، تمكن ضباط مباحث مركز شرطة السنطة، برئاسة الرائد أحمد خلاف وقوات من الشرطة السرية والنظامية، من ضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح ناري و80 فرش حشيش، وتم التحفظ على المضبوطات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.