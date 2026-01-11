محافظ الغربية يشدد الرقابة على أفران المحلة استجابة لشكاوى المواطنين

نفذت اللجنه العليا للرقابة على الاسواق برئاسة اللواء محمد عناني رئيس الادارة المركزية لشؤون مكتب محافظ الغربية اليوم الأحد حملة تفتيشية موسعة استهدفت مخابز الخبز المدعم بنطاق حي ثان المحلة الكبرى، شملت مناطق الشيشتاوي وشارع سعد زغلول وشارع نعمان الأعصر.

توجيهات محافظ الغربية



وجاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على مخابز الخبز المدعم، واستجابة مباشرة لشكاوى المواطنين بشأن جودة الخبز .

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط عدد من المخالفات، حيث تم تحرير محضر لمخبز بمنطقة الشيشتاوي لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا، وضبط مخبز آخر بذات المنطقة لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 17 جرامًا، كما تم رصد مخبز ثالث مغلقًا أثناء مواعيد العمل الرسمية. وفي شارع سعد زغلول، تم تحرير محضر لمخبز لعدم وجود لوحة التشغيل القانونية، إلى جانب ضبط مخالفة عدم نظافة أدوات العجين بأحد المخابز، كما تم ضبط مخبز بمنطقة نعمان الأعصر لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا.

تحسين خدمات

وفي إطار سلامة الغذاء، قامت اللجان المختصة بتحرير 4 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 10 محاضر تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات داخل منظومة الخبز المدعم، مشددًا على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة على مستوى المحلة الكبرى وكافة مدن ومراكز المحافظة، تنفيذًا لخطة واضحة تستهدف حماية حقوق المواطنين وضمان وصول خدمة تموينية آمنة تليق بأهالي الغربية.