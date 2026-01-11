محافظ الغربية يتفقد أعمال النظافة ورفع الإشغالات بطنطا

استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية على أرض الواقع.

وأجرى جولة تفقدية موسعة لمتابعة أعمال تطوير كورنيش محور محلة منوف بمدينة طنطا، والتي تُنفذ بتكلفة إجمالية تبلغ 120 مليون جنيه، في إطار خطة شاملة تستهدف رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين المظهر الحضاري للمحاور الحيوية داخل عاصمة المحافظة، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الحياة اليومية للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، أوضح محافظ الغربية أن مشروع تطوير الكورنيش يمتد بطول 2000 متر، بداية من كوبري قحافة وحتى كوبري كلية الهندسة، ويشمل إنشاء ممشى حضاري متكامل على جانبي ترعة القاصد، إلى جانب تنفيذ مسطحات خضراء، وتطوير شامل لشبكات المرافق والخدمات، مع إعادة تنظيم الحركة المرورية بالمحور لتحقيق سيولة مرورية أفضل وتخفيف التكدسات، مؤكدًا أن المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير المحاور الرئيسية وربطها بشكل حضاري يليق بمدينة طنطا وأهالي الغربية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أن نسبة التنفيذ الحالية بالمشروع تجاوزت 67%، مؤكدًا أن الأعمال تسير وفق برنامج زمني محدد ومعايير هندسية دقيقة تضمن أعلى مستويات الجودة، مشددًا على أن الكورنيش الجديد سيمثل إضافة حضارية حقيقية ونقطة تحول مهمة داخل المدينة، ويوفر متنفسًا بيئيًا واجتماعيًا لأهالي المحافظة، لافتًا إلى أن المواطن يظل دائمًا في صدارة أولويات العمل التنفيذي.

تحسين خدمات المواطنين

وفي سياق متصل، تابع محافظ الغربية أعمال تطهير كورنيش ترعة القاصد بمنطقة مزلقان الجميل، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة الترع والمجاري المائية للحفاظ على البيئة والصحة العامة، ومنع تراكم المخلفات، بما يسهم في تحسين المظهر العام وضمان انسياب المياه بصورة آمنة، موجّهًا باستمرار أعمال المتابعة والصيانة الدورية وعدم السماح بأي مظاهر للإهمال.

كما شملت الجولة تفقد موقف الجلاء لمتابعة انتظام حركة النقل الداخلي، حيث وجّه المحافظ بسرعة الانتهاء من إنشاء دورات مياه لخدمة المواطنين والسائقين داخل الموقف، استجابة مباشرة لمطالب الأهالي، مؤكدًا أن تلبية احتياجات المواطنين الأساسية داخل المواقف العامة جزء لا يتجزأ من تحسين مستوى الخدمة المقدمة، وقد عبّر عدد من المواطنين عن سعادتهم البالغة وسرعة استجابة المحافظ لمطالبهم، مثمنين حرصه على التواجد الميداني والاستماع المباشر لشكاواهم.

وتابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، خلال جولته الميدانية مستوى النظافة العامة ورفع الإشغالات بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق حي أول وثان طنطا، موجّهًا بتكثيف أعمال النظافة اليومية وإزالة أي تعديات أو إشغالات تعوق حركة المواطنين أو تشوه المظهر الحضاري، مع التأكيد على الاستمرار في الحملات وعدم السماح بعودة المخالفات مرة أخرى. كما حرص المحافظ على التوقف بين الأهالي والاستماع إلى مطالبهم وشكاواهم بشكل مباشر، موجّهًا بسرعة فحصها والتعامل الفوري معها كلٌ في نطاق اختصاصه، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستجابة لمشكلاتهم على أرض الواقع يمثلان نهجًا ثابتًا في العمل التنفيذي، وأن رضا المواطن يظل الهدف الأساسي لكافة الجهود المبذولة داخل أحياء مدينة طنطا.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن جولاته الميدانية تستهدف المتابعة الدقيقة لحركة الشارع والتأكد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بحياتهم اليومية، مشددًا على أن أي تقصير في منظومة النقل الداخلي غير مقبول، وأن التوجيهات الصادرة لكافة الأجهزة التنفيذية واضحة بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والتعامل السريع مع أي ملاحظات أو طوارئ، لا سيما خلال أوقات الذروة.

وأضاف محافظ الغربية أن راحة المواطن وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع على مدار الساعة حركة المواقف وخطوط السير، بالتنسيق الكامل مع إدارات المرور والمواقف، لضمان انتظام الخدمة وعدم تكرار أي معوقات، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق رضاهم الكامل.