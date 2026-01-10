بيطري الغربية: تدشين حملة استثنائية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية

بدأت مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم "السبت"، تنفيذ فعاليات الحملة الاستثنائية، لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية، التى تستمر حتى تحقيق المستهدف.

بيطري الغربية

كانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أشارت إلى تجهيز كافة التحصينات والأدوات اللازمة، وتشكيل الفرق البيطرية وتوعيتهم بالإرشادات الواجب إتباعها خلال أعمال الحملة، والتى ستشمل جميع مراكز ومدن المحافظة، طول فترة الحملة المقررة.

تحصينات المواشي

وأضافت أن الحملة تستهدف تحصين 266 ألف و554 من رؤوس الماشية " الأبقار- الجاموس- الأغنام - الماعز"، ضد مرض الحمى القلاعية، مطالبة المزارعين والفلاحين بسرعة الاستجابة للفرق القائمة على تنفيذ الحملة وتحصين رؤوس الماشية، من أجل القضاء على مرض الحمى القلاعية والحفاظ على الثروة الحيوانية.