قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب
أبو شقة لـ"صدى البلد": وجودي أمام حزب له ثوابته يجعلني لا أحتاج إلى برنامج انتخابي جديد
لاعب وادي دجلة: محمد الشيخ "كلمة السر" في نجاح الفريق
مش عايزين وقت إضافي.. ماذا قال نجوم الكرة عن مواجهة مصر وكوت ديفوار؟
حكما لقمة الفراعنة والأفيال.. هل يكرر مصطفى غربال خطأ مباراة مصر والسنغال 2022
هزيمة الأهلي والزمالك.. نتائج مثيرة في دوري أليانز لرجال السلة
كاظم في "الدادة دودي" يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني
الفراعنة مستعدون.. موعد مباراة مصر وكوت ديفوار والقنوات الناقلة بالترددات
خطة محكمة لعبور الأفيال.. الدفاع والهجمات المرتدة سلاح مصر أمام كوت ديفوار
السيد البدوي لـ"صدى البلد": أتعهد بإعادة حزب الوفد إلى صدارة المشهد السياسي
لتشييع نجلها..فيروز تصل إلى الكنيسة بمنطقة المحيدثة بصحبة ابنتها ريما
هاني سري الدين يكشف لـ"صدى البلد" ملامح برنامجه الانتخابي لرئاسة حزب الوفد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إزالة 29 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف بالغربية.. وهذه العقوبة القانونية

التعدي على الأراضي الزراعية
التعدي على الأراضي الزراعية

أكد اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، متابعة حملات إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة ضمن المرحلة الأولى للموجه 28 ،وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

توجيهات محافظ الغربية 


وأجرى المحافظ ، اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر للوقوف على ما يتم خلال عمليات الإزالة وتمكنت الوحدات المحلية خلال 24 ساعة ، من إزالة 29 حالة تعد على الزراعات وبناء مخالف وتغيرات مكانية فى المهد.

ردع مخالفين 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب المخالفات، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.


وفي هذا السياق، دعا محافظ الغربية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالقانون، وعدم الانخراط في أي أعمال بناء مخالفة أو تعديات، مشددا على أن الجميع شركاء في حماية مقدرات الوطن والحفاظ على ثرواته الطبيعية.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العودة.

اللواء أشرف الجندى مخالفات البناء الأراضي الزراعية بناء مخالف تغيرات مكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

رسميًا.. صرف زيادة المعاشات 2026 في هذا الموعد

يقرأ الرسول في صلاة الفجر

ماذا كان يقرأ الرسول في صلاة الفجر بعد الفاتحة؟.. كثيرون لا يعرفون

الديزل

المتهم بودي جارد والضحية بطل جمهورية وأب لأربع أطفال| شهادات نارية من شهود عيان على ضرب “ديزل” الشيخ زايد

أسعار الدواجن

بعد القرارات الحكومية الأخيرة.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الشناوي

إعلامي: حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد هيسدد على مرمى الشناوي

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم السبت 10 يناير 2026 في مصر.. عيار 21 يواصل الصعود

الإيجار القديم

للملاك والمستأجرين.. 4 مقترحات برلمانية لتخفيف حدة أزمة الإيجار القديم

منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم السبت 10-1-2026 والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

السكة الحديد

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه.. عقوبة التعدي على أراضي السكة الحديد

عيد هيكل ، عضو مجلس النواب الأسبق والمرشح لرئاسة حزب الوفد

عيد هيكل لـ"صدى البلد": برنامجي الانتخابي يستهدف إعادة الإصلاح داخل حزب الوفد

النائبة الدكتورة جيهان شاهين

نائبة: الرئيس السيسي يخلق توازنات لحماية المنطقة من الانزلاق نحو الفوضى

بالصور

أكثر من ألف مسيرة.. مظاهرات عارمة تضرب أمريكا لهذا السبب

مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة
مظاهرات عارمة في أمريكا ضد إدارة الهجرة

الكشف الطبي على 1500 مريض بقافلة كفر المدينة في الشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

ماسك يزيد نيران اشتعال المظاهرات بتغيير العلم الإيراني على إكس

إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني
إكس تغير العلم الإيراني

علاج وعمليات جراحية في قافلة طبية مجانية بالعزازي بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

الفنان أحمد عبد الحميد

محدش يكلمنى ولا يعزينى.. فنان شهير يفقد ابنته بعد رحيل والده

ظاهرة فلكية نادرة

سماء رمضان تشهد ظاهرة فلكية نادرة تزين الشهر المبارك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

المزيد