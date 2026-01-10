انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة بالمحافظات

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، عن انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة اليوم "السبت" فى جميع المحافظات للتصدي لكافة أنواع التعديات والمخالفات (أملاك الدولة، المتغيرات المكانية غير القانونية، التعديات على الأراضي الزراعية) وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على أراضيها والتصدي لكافة أشكال التعديات ومخالفات البناء وفرض هيبة القانون.

انطلاق الموجة الـ28 لإزالة التعديات

وأشارت د.منال عوض إلى أن الموجة الحالية سوف تستمر من اليوم ١٠-١-٢٠٢٦ وتنتهي في ٢٧-٣-٢٠٢٦، وذلك على ثلاث مراحل بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة ومديريات الأمن وكافة جهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إلتزام جميع المحافظات بتحقيق المستهدفات من الموجة ال٢٨ والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية حفاظاً على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

ولفتت إلى أن الوزارة ستقوم بالمتابعة اليومية لأعمال الموجة من خلال قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة برئاسة الدكتور سعيد حلمي، وذلك عبر البث المباشر للأعمال من مركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى جانب منظومة رقابية متكاملة لمتابعة تنفيذ المستهدفات اليومية، وضمان حوكمة الإجراءات.

ونوهت د.منال عوض، بأنه سيتم رفع تقارير دورية بما سيتم تحقيقه في كافة مراحل الموجة الـ28 إلى السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدة أهمية تضافر كافة الجهود والتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية وجهات الولاية ووحدات المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات مع انطلاق الموجة وتحقيق المستهدفات.

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية أن تنفيذ الموجة الحالية يأتي في إطار تطبيق القانون بكل حزم، ومنع عودة التعديات مرة أخرى أو أي تعد جديد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والمتابعة الميدانية المستمرة لما يتم إزالته، لضمان عدم تكرار المخالفات.