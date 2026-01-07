محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس

زار محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، عددًا من كنائس طنطا، مقدمًا التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأ المحافظ جولته حسب بيان عن المحافظة اليوم الأربعاء، بزيارة مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي رحب بالمحافظ مؤكدًا أن تلك الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التعايش السلمي بين جميع المصريين، مشددًا على أن مصر نموذج عالمي للتسامح والمحبة بين جميع الأديان.

وقام المحافظ خلال الزيارة بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، في مشهد حمل السعادة والبهجة على وجوه الصغار وعائلاتهم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إسعاد أبنائها في كافة المناسبات.

ثم انتقل المحافظ إلى الكنيسة الإنجيلية في طنطا، واستقبله القس منسى ناجي راعي الكنيسة، معبرًا عن تقديره الكبير للزيارة، وقال: “نشعر بالفخر والامتنان لهذه الزيارة التي تؤكد التلاحم بين المسلمين والمسيحيين، ونشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تعزيز قيم السلام والمحبة بين أبناء الشعب".



بعدها، توجه المحافظ إلى كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنا للأقباط الكاثوليك، حيث كان في استقباله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تجسد المحبة الحقيقية التي تجمع الشعب المصري، وأن لمسة الرئيس الإنسانية تعكس روح القيادة الحكيمة التي تعمل على تعزيز الأخوة الوطنية.



وشدد اللواء أشرف الجندي في كلمته على أن عيد الميلاد ليس مناسبة دينية فحسب، بل هو رسالة وطنية تعكس روح المحبة والتلاحم بين جميع المصريين، مؤكدًا أن مصر نسيج واحد منسوج بالحب والتفاهم، وأن الدولة حريصة على مشاركة جميع المواطنين في احتفالاتهم الدينية.

وأضاف المحافظ أن الكنائس تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعايش السلمي والتسامح، ومصر تمثل نموذجًا عالميًا في الوحدة الوطنية.



واختتم المحافظ زيارته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والبركة، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلاد، مؤكدًا أن المصريين بتعاونهم ووحدتهم قادرون على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة.

