قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية: اتخاذ الإجراءات تجاه شخص إدعى تعطل أجهزة الرقمنة ببعض الوزارات
رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب
الراجل مات.. القبض على سائق ميكروباص صدم شخصا بالقاهرة
تغريم الشيخ صلاح التيجاني 20 ألف جنيه لاتهامه بنشر فيديوهات مسيئة
الصحة في غزة تحذر: نقص المستهلكات المخبرية بلغ مرحلة كارثية
إصابة صاحب مصحة لعلاج الإدمان برصاصة في ظروف غامضة بأكتوبر
وصول أعضاء من المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الرياض لعقد اجتماعات تهدئة
سوريا.. تمديد تعليق الرحلات الجوية من وإلى مطار حلب حتى الخميس
قسد تستهدف بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة أحياء حلب
لافروف: السياسيون الأوروبيون المعادون لروسيا محكوم عليهم بالفشل
أمين عمر يقود مباراة المغرب والكاميرون في كأس أمم إفريقيا
صدقي صخر يعلن عن الحلقات الأخيرة من مسلسل لا ترد ولا تستبدل بصور من الكواليس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يزور كنائس طنطا ويُسعد الأطفال بهدايا الرئيس

محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي
محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي
أ ش أ

زار محافظ الغربية اللواء أشرف الجندي، عددًا من كنائس طنطا، مقدمًا التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وبدأ المحافظ جولته حسب بيان عن المحافظة اليوم الأربعاء، بزيارة مطرانية طنطا، حيث كان في استقباله نيافة الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، الذي رحب بالمحافظ مؤكدًا أن تلك الزيارة تعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز التعايش السلمي بين جميع المصريين، مشددًا على أن مصر نموذج عالمي للتسامح والمحبة بين جميع الأديان.

وقام المحافظ خلال الزيارة بتوزيع هدايا الرئيس على الأطفال، في مشهد حمل السعادة والبهجة على وجوه الصغار وعائلاتهم، مؤكدًا أن الدولة حريصة على إسعاد أبنائها في كافة المناسبات.

ثم انتقل المحافظ إلى الكنيسة الإنجيلية في طنطا، واستقبله القس منسى ناجي راعي الكنيسة، معبرًا عن تقديره الكبير للزيارة، وقال: “نشعر بالفخر والامتنان لهذه الزيارة التي تؤكد التلاحم بين المسلمين والمسيحيين، ونشيد بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة في تعزيز قيم السلام والمحبة بين أبناء الشعب".


بعدها، توجه المحافظ إلى كاتدرائية القديس بطرس والقديسة حنا للأقباط الكاثوليك، حيث كان في استقباله الأب صموئيل جرجس، راعي الكنيسة، مؤكدًا أن تلك الزيارة تجسد المحبة الحقيقية التي تجمع الشعب المصري، وأن لمسة الرئيس الإنسانية تعكس روح القيادة الحكيمة التي تعمل على تعزيز الأخوة الوطنية.


وشدد اللواء أشرف الجندي في كلمته على أن عيد الميلاد ليس مناسبة دينية فحسب، بل هو رسالة وطنية تعكس روح المحبة والتلاحم بين جميع المصريين، مؤكدًا أن مصر نسيج واحد منسوج بالحب والتفاهم، وأن الدولة حريصة على مشاركة جميع المواطنين في احتفالاتهم الدينية.

وأضاف المحافظ أن الكنائس تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التعايش السلمي والتسامح، ومصر تمثل نموذجًا عالميًا في الوحدة الوطنية.

واختتم المحافظ زيارته بالدعاء أن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بالخير والبركة، متمنيًا المزيد من التقدم والازدهار للبلاد، مؤكدًا أن المصريين بتعاونهم ووحدتهم قادرون على مواجهة التحديات واستكمال مسيرة التنمية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة.
 

محافظ الغربية كنائس طنطا التهنئة عيد الميلاد المجيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

سعر الدواجن

قبل رمضان| حقيقة وصول الدواجن لـ 100 جنيه في الأسواق.. الشعبة توضح

ناصر صقر

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء ناصر صقر.. اليوم

وفاة تشعل السوشيال ميديا

بيتفرجوا على الماتش.. وفاة داخل مستشفى شهير تشعل السوشيال ميديا

ضربات التحالف العربي

«التحالف العربي» يُنفّذ ضربة استباقية على المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن

مصطفى محمد

مدرب الفراعنة السابق: أتمنى تعديل طريقة لعب مصر أمام كوت ديفوار.. ومصطفى محمد سيكون عنصرًا مهمًا

مباريات اليوم

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7-1-2026 .. والقنوات الناقلة

أحمد فريد

صديق مقرب .. أحمد فريد يكشف تفاصيل طلاق محمد عبد المنصف من فنانة شابة

ترشيحاتنا

خماسي المنتخب

بالدراجات.. خماسي منتخب مصر في جولة استجمام بمدينة أكادير

الإسماعيلي

تحرك جديد من الإسماعيلي لحل أزمة القيد

ميسي وليفاندوفسكي وياما

ميسي وليفاندوفسكي ويامال.. أرقام قياسية في تاريخ السوبر الإسباني

بالصور

كنز أحمر على سفرتك.. فوائد البنجر بدون سلق تذهل الأطباء وتغير صحتك في أيام

فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق
فوائد البنجر بدون سلق

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع
نصائح ذهبية للمراجعة قبل الامتحانات.. أخصائية الصحة النفسية تحذّر من خطأ شائع

محافظ الشرقية يزور مطرانية فاقوس لتهنئة المسيحيين بعيد الميلاد

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بمكون واحد.. أكلات اقتصادية تشبع عيلة كاملة بأقل تكلفة

أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة
أكلات تشبع عيلة

فيديو

رد لقاء الخميسي

تجاهلها كان أنسب رد.. لقاء الخميسي تلتزم الصمت بعد جدل زواج محمد عبد المنصف وإعلان زوجته الانفصال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد