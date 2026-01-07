رئيس جامعة طنطا يؤكد للأنبا بولا متانة الروابط التي تجمع نسيج الشعب المصري

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، زيارة رسمية اليوم، الأربعاء، إلى مقر مطرانية طنطا، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة الدكتور ممدوح المصري، القائم بعمل عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، حيث كان في استقبالهم الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، ولفيف من رجال الكنيسة.

توجيهات جامعة طنطا

وتناولت الزيارة التأكيد على متانة الروابط التاريخية والوحدة الوطنية التي تجمع نسيج الشعب المصري، مع الإشارة إلى تقدير الجامعة للدور الوطني الذي تضطلع به الكنيسة المصرية في المجتمع.