رئيس جامعة طنطا يجري جولة موسعة لمتابعة أعمال الامتحانات بعدد من الكليات

أجرى الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، جولة موسعة اليوم لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات مجمع "سبرباي"، وذلك للاطمئنان على توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب لضمان أداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنضبطة.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور السيد العجوز، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وشملت الجولة كليات الهندسة، و الزراعة، وعلوم الرياضة، وكان فى استقبالهم وكان في استقباله الدكتور أحمد نصر، عميد كلية الهندسة، والدكتور العيسوي قاسم، عميد كلية الزراعة، والدكتور هانى سعيد عميد كلية علوم الرياضة، ولفيف من وكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس.

واطمأن الدكتور محمد حسين خلال جولته بالقاعات والمدرجات على الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الامتحانية وتوافر الهدوء التام داخل القاعات، وتواجد المراقبين والملاحظين، بالإضافة إلى كفاءة الإضاءة والتهوية داخل اللجان، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

لجان الامتحانات

شدد رئيس الجامعة خلال جولته على أن توفير البيئة الامتحانية المثالية أولوية قصوى في جامعة طنطا، مؤكدا حرصه الدائم على المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الامتحانات لضمان أعلى مستويات الدقة والشفافية، وتوفر المناخ النفسي والمادي المناسب لكل طالب، وتذليل أي عقبات قد تواجه طلاب الجامعة فور حدوثها.

دعم أعضاء هيئة التدريس

من جانبه أوضح الدكتور السيد العجوز أن الجامعة تشدد على تواجد أساتذة المواد داخل القاعات للرد على أي استفسارات تتعلق بمضمون الأسئلة، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للطلاب، مشيرا إلى أن الجامعة صممت منصة إلكترونية متطورة تتيح للادارة العليا رصداً يومياً ودقيقاً لكافة مجريات العملية الامتحانية، بدءاً من أعداد الحضور والغياب، وصولاً إلى تقارير سير اللجان وأعمال، وهو ما يضمن معالجة أي طوارئ في وقت قياسي.