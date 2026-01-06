رئيس جامعة طنطا يهنئ البابا تواضروس الثاني والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد

تقدم الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطلاب، بأسمى آيات التهاني وأطيب الأمنيات إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة الاحتفال بـ عيد الميلاد المجيد.

توجيهات جامعة طنطا

كما يتقدم رئيس الجامعة بخالص التهنئة إلى الكنيسة المصرية وجميع الإخوة الأقباط من منتسبي الجامعة والشعب المصري العظيم، مؤكداً على قيم المحبة والتسامح التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

تهنئة الاخوه الأقباط

أكد الدكتور محمد حسين أن جامعة طنطا نعتز بروابط الأخوة والمواطنة التي تجمع كل المصريين، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة بموفور الخير والأمن والاستقرار، وأن يوفق خطى القيادة السياسية الحكيمة نحو مزيد من الرخاء والتنمية.