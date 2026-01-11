محافظ الغربية لأولياء الأمور: أبناؤكم أمانة في أعناقنا

أجرى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول 2025 / 2026 بمدينة طنطا، يرافقه الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وذلك تزامنًا مع ثاني أيام الامتحانات، للاطمئنان على انتظام اللجان وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم في هدوء واستقرار،في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية، وحرص محافظة الغربية على توفير الأجواء الملائمة لأبنائنا الطلاب.

جولة ميدانية محافظ الغربية

وشملت الجولة تفقد لجان مدرسة الشهيد مصطفى حشمت الجديدة الابتدائية، إلى جانب معهد النور للمكفوفين، حيث حرص محافظ الغربية على المرور داخل اللجان، والاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات، والتأكد من توافر كافة التجهيزات اللازمة، وتطبيق الضوابط والتعليمات المنظمة لسير الامتحانات، مع التشديد على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وتوفير مناخ هادئ ومحفز يضمن للطلاب التركيز وتقديم أفضل ما لديهم.

بداية امتحانات نهاية العام

وأولى اللواء أشرف الجندي اهتمامًا خاصًا بزيارة معهد النور للمكفوفين، حيث تابع آليات أداء الامتحانات للطلاب المكفوفين، والتي تتم من خلال أوراق امتحانية مطبوعة بطريقة برايل، إلى جانب وجود معلمين متخصصين لمعاونة الطلاب في القراءة والكتابة وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن حصولهم على حقوقهم التعليمية كاملة دون أي معوقات.

تحسين خدمات

وأشاد المحافظ بالمستوى المتميز للتنظيم داخل المعهد، موجّهًا الشكر لإدارة المعهد والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، مؤكدًا أن أبناءنا من المكفوفين أمانة في أعناق الجميع، وأن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والرعاية لهم، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من نسيج المجتمع وشركاء في بناء المستقبل.

وخلال جولته، تفاعل محافظ الغربية بشكل مباشر مع الطلاب داخل اللجان، واطمأن على مستوى الامتحانات، ومدى وضوح الأسئلة ومطابقتها للمناهج التي تم تدريسها، حيث أعرب عدد من الطلاب عن ارتياحهم لطبيعة الامتحان، مؤكدين أن الأسئلة جاءت في مستوى الطالب المتوسط، دون تعقيد أو غموض.

تحرك تنفيذي عاجل

كما حرص اللواء أشرف الجندي على لقاء عدد من أولياء الأمور المتواجدين خارج اللجان، حيث طمأنهم على سير الامتحانات وانتظامها، مؤكدًا حرص المحافظة الكامل على سلامة أبنائهم، وقال في تصريحات مباشرة لهم:

“أبناؤكم أمانة في أعناقنا، وجئنا اليوم لنطمئن عليكم قبل أن نطمئن على الطلاب، جميع أجهزة محافظة الغربية في حالة طوارئ من أجل مستقبل أولادنا، ولن نسمح بأي تقصير يمس مصلحتهم أو يؤثر على هدوء الامتحانات”.

وشدد اللواء أشرف الجندي على رؤساء الأحياء والمراكز بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المدارس، إلى جانب التنسيق مع مديريات الصحة والتأمين الصحي ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، لتوفير خدمات الطوارئ والرعاية الصحية طوال فترة الامتحانات، فضلًا عن التنسيق مع شركة الكهرباء لضمان استقرار التيار الكهربي وعدم حدوث أي انقطاعات.

وفي ختام الجولة، أعرب اللواء أشرف الجندي عن تقديره لكافة العاملين بالقطاع التعليمي بمحافظة الغربية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي يبذلونها لضمان حسن سير الامتحانات، ومؤكدًا أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره حجر الأساس لبناء مستقبل أفضل لأبناء الوطن.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن عدد طلاب المرحلة الابتدائية الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول يبلغ 554722 طالبًا داخل 876 مدرسة، بينما يؤدي 216503 طلاب بالمرحلة الإعدادية الامتحانات داخل 642 مدرسة، في حين يؤدي 90454 طالبًا بالصفين الأول والثاني الثانوي الامتحانات داخل 153 مدرسة على مستوى المحافظة، متمنيًا لجميع الطلاب النجاح والتوفيق، ومؤكدًا استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام العملية الامتحانية بكافة الإدارات التعليمية.