العثور على جثة عامل خردة بقرية محلة روح بطنطا وأمن الغربية يحقق

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة عامل خرده في نهاية العقد السادس من عمره في ظروف غامضة وسط الزراعات بقرية محلة روح بمركز طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة العثور على جثة عامل خرده ملقاة وسط الزراعات بنطاق قرية محلة روح بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

فريق بحث جنائي



كما تم تشكيل فريق بحث جنائي من ضباط مباحث مركز شرطة طنطا لكشف غموض واقعة وهوية الجاني وضبطه لعرضه على جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.