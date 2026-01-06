قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

قلعة الصناعة المصرية تعيد كتابة التاريخ بخيوط من ذهب.. تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، المهندس أحمد بدر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج، والمهندس أسامة إسماعيل مدير عام الإدارة المركزية لمتابعة تنفيذ المشروعات بصندوق التنمية الحضرية.

وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى، وبحث آليات التعاون المشترك بين المحافظة والجهات المعنية، بحضور المستشار عمرو حتاته المستشار القانوني لمحافظة الغربية، في إطار المتابعة المستمرة لأحد أكبر المشروعات القومية الداعمة للصناعة الوطنية.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال اللقاء، استعرض محافظ الغربية آخر مستجدات التنفيذ والمراحل التي تم إنجازها ضمن خطة الدولة الشاملة لإحياء وتحديث كبرى القلاع الصناعية، مؤكدًا أن المشروع القومي لتطوير شركة مصر للغزل والنسيج يُعد علامة فارقة في مسار الصناعة المصرية، لما يتضمنه من تحديث شامل للبنية التحتية وخطوط الإنتاج، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية، بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج الوطني ويعيد للمحلة الكبرى مكانتها التاريخية كمركز صناعي رائد.

كما تناول الاجتماع الأعمال الجارية في ترميم ورفع كفاءة عمارات المستعمرة أرقام (1، 2، 9)، والتي تضم 109 وحدات سكنية، بعد تذليل كافة المعوقات بالتنسيق مع صندوق التنمية الحضرية بوصفه الجهة المنفذة، حيث أوضح اللواء أشرف الجندي أن هذه العمارات ستُخصص لنقل الأسر القاطنة بالمستعمرة والراغبة في الحصول على وحدات بديلة، تمهيدًا لانطلاق مشروع مدينة المحلة الجديدة ضمن المشروع القومي «تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى – سكن لكل المصريين»، بما يمثل نقلة نوعية في التخطيط العمراني وتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة.

وأكد محافظ الغربية أن مشروع مدينة المحلة الجديدة ستوفر وحدات سكنية حديثة بمرافق متكاملة ومساحات خضراء ومناطق مفتوحة، تعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة وتوفير بيئة عمرانية آمنة ومتطورة، مشددًا على أن المحافظة تتابع التنفيذ بشكل يومي حتى تسليم الوحدات للأهالي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصري.

وأشار اللواء أشرف الجندي على أن «المحلة الكبرى كانت ولا تزال قلب الصناعة المصرية النابض، ومشروع تطوير غزل المحلة يمثل نقلة نوعية تعيد للمدينة ريادتها الصناعية على أسس حديثة، تجمع بين التاريخ العريق والتكنولوجيا المتقدمة.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة تضع كل إمكاناتها المؤسسية والفنية والإدارية لدعم المشروع، وتعمل على فتح قنوات تواصل فعّالة لتذليل أية معوقات، انطلاقًا من إيمانها بأن نجاح هذا المشروع ليس نجاحًا لجهة بعينها، بل إنجاز وطني يعكس قوة الدولة المصرية وقدرتها على إعادة بناء الصناعة على أسس صلبة.

ومن جانبه، أعرب المهندس أحمد بدر عن تقديره للدعم الكامل الذي يقدمه محافظ الغربية والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، مؤكدًا أن مشروع التطوير يسير وفق الجدول الزمني المحدد، وأن الشركة ملتزمة بتطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في خطوط الإنتاج الجديدة، بما يضمن تحقيق المستهدفات الاقتصادية والتشغيلية للمشروع وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الضخمة الموجهة له.

واختُتم اللقاء بالتأكيد المشترك على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف، باعتبار أن مشروع تطوير المحلة يُمثل خطوة استراتيجية تعيد رسم خريطة الصناعة الوطنية، وتنطلق من أرض الغربية لتدعم الاقتصاد المصري وتخدم المواطن بصورة مباشرة ومستدامة.

