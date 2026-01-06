قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصادر عبرية تكشف عن موقف نتنياهو من المفاوضات مع سوريا.. ماذا قالت؟
العالم على موعد مع حدوث ظاهرة اصطفاف الكواكب اليوم.. ماذا تعني؟
مع دخول شهر رمضان.. اتحاد الغرف التجارية يكشف مفاجأة عن أسعار السلع
كامل الوزير: أي قرارات لحماية الصناعة متوازنة بين مصالح المصنعين والدولة والمستهلك
السودان.. مصرع 13 شخصا بمدينة الأبيض في قصف مسيرة تابعة لـ الدعم السريع
زيزو يتعهد بشراء تذاكر للجماهير المغربية لمساندة منتخب مصر في أمم أفريقيا
يونيسيف : 98% من مدارس غزة تعرضت للتدمير و638 ألفا فقدوا مقاعد الدراسة
أسعار الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية واختلافات طفيفة
التنمية المحلية تستعد لعيد الميلاد بإجراءات مكثفة لتسهيل الخدمات للمواطنين
قبيل اجتماع هام.. إسرائيل تشن غارات على مواقع عدة في لبنان
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لوحدة اليمن خلال لقائه المبعوث الأممي
في أجواء روحية.. البابا تواضروس يترأس اليوم قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية
حوادث

غرامات فورية.. تحرير 195 مخالفة مرورية لردع قائدي المركبات بالغربية

الغربية أحمد علي

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة ورصدت مخالفات متنوعة، على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة مركبات ودراجات مخالفة، وتحصيل غرامات فورية.

حملات مرورية 


كان اللواء أسامة نصر مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية بضبط 195 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

ردع مخالفين 


كما شملت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة  65 ألفا و380 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

اخبار محافظة الغربية حملات مرورية أمن الغربية ردع قائدي السيارات

