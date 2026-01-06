قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرا الخارجية والبترول: تنسيق مشترك لخدمة أولويات مصر في قطاع الطاقة
الأوقاف توضح تفاصيل ليلة الإسراء والمعراج للنبي وحكمتها الكبرى
استبدل بوستر مسلسل بطل العالم.. عصام عمر يحتفل بفوز المنتخب بصورة محمد صلاح
المشروع الأخضر.. الأتوبيس الترددي BRT يوفّر مليارات الدولارات ويعزز منظومة النقل
بعد اعتراف الكيان به..وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى أرض الصومال
قرية بالمنوفية تشهد زيادة في الإصابة بالسرطان.. الصحة ترد على الشائعات
الوزراء: عيد الميلاد المجيد تجسيد للوحدة الوطنية وانعكاس حقيقي لروح المواطنة
من القاهرة إلى العالم.. رسالة بابوية مترجمة لعيد الميلاد المجيد
هيئة الشراء الموحد تحقق إنجازًا يقارب 100% في التعامل مع 1534 شكوى منذ بداية 2025
الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة.. تفاصيل
حماس: ما تتعرض له التجمعات البدوية بالقدس جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان
الكشف عن بقايا مجمع سكني متكامل للرهبان من العصر البيزنطي بسوهاج
محافظات

محافظ الغربية يوجه بغلق وتشميع 17 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية

الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، من غلق وتشميع 17 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية المقررة رسميا ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

توجيهات محافظ الغربية 


وكان محافظ الغربية، قد أكد على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الشتوية  للمحلات والورش ومنشأت الأنشطة المختلفة المقررة من مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

ردع مخالفين 


وشدد على تفعيل الإجراءات القانونية والغرامات المالية ضد المخالفين، لضمان ردعهم وعدم تكرار ذات المخالفة.

