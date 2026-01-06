ضبط 4 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر في حملات بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط 4 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، معروضة للبيع فى أحد محلات الأعلاف بمركز قطور.

حملات تموينية



وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة من تموين مركز قطور، من ضبط 4 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر وبيانات الإنتاج والصلاحية ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى، بالمخالفة للقانون و القرارات الوزارية المنظمة, معروضة للبيع داخل محل لبيع الأعلاف بمركز قطور.



وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اعلاف مجهولة المصدر



وكان اللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين من السلع والمنتجات المنتهية الصلاحية والمغشوشة ومجهولة المصدر، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.