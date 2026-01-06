قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم قرى وبلدات في نابلس بالضفة الغربية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عدة قرى وبلدات في محافظة نابلس شمال الضفة الغربية.



وأشارت مصادر أمنية ومحلية، إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدتي اللبن الشرقية ومادما جنوب نابلس، وداهمت عدداً من المنازل هناك وقامت بتفتيشيها.



وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال اقتحمت فجراً قرى بيتا وبورين ويتما جنوب نابلس، وداهمت منازل فيها وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت عدداً من المواطنين قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.



وفي قلقيلية..اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مدينة قلقيلية شمال غرب الضفة الغربية.



وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، وانتشرت في شارع "22" ومنطقة صوفين، و حي "كفر سابا" واعتقلت الشاب وليد سويلم، عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.



وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، قد أكد سابقا خلال كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أن إسرائيل لم تلتزم بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشددًا على أن ما يجري على الأرض يثبت استمرار العمليات العسكرية وسقوط الضحايا المدنيين بشكل يومي.