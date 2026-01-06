عروس الدلتا تتزين بالفرحة والوحدة الوطنية.. تهاني الرئيس السيسي وزينة الميلاد تضيء شوارع الغربية

أعلن اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن مدن ومراكز المحافظة تشهد حالة من الاستعداد الكامل والتجمل احتفالًا بعيد الميلاد المجيد، في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على مشاركة أبنائها الأقباط أفراحهم، حيث اكتست الشوارع والميادين الرئيسية بلافتات التهنئة المقدمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في لوحة وطنية تعكس عمق الروابط بين أبناء الشعب المصري، وتُجسد قيم المحبة والسلام التي تميز نسيج هذا الوطن.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كثفت جهودها خلال الأيام الماضية للارتقاء بالمظهر الحضاري بمحيط الكنائس والشوارع المؤدية إليها، من خلال تكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول، وغسيل الأرصفة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة، بما يليق بالمناسبة ويضمن توفير أجواء حضارية وآمنة للمواطنين خلال الاحتفالات، مؤكدًا أن المحافظة تعمل بروح الفريق الواحد لتقديم أفضل صورة لعروس الدلتا في هذه المناسبة الغالية على قلوب المصريين جميعًا.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء أشرف الجندي إلى أنه تم رفع كافة الإشغالات بمحيط الكنائس والطرق المؤدية إليها، إلى جانب تنفيذ أعمال صيانة شاملة لأعمدة الإنارة ورفع كفاءتها لتأمين الحركة المرورية، مع التنسيق الكامل مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير خدمات طبية وعيادات متنقلة أمام الكنائس وأماكن التجمعات، في إطار الحرص على سلامة المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ، مؤكدًا أن سلامة المواطن تأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

وفي رسالة تحمل معاني المحبة والوحدة الوطنية، قدم محافظ الغربية التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: «نحن أبناء وطن واحد، يجمعنا تاريخ مشترك ومستقبل واحد، ونتشارك الأفراح والمناسبات تحت راية الجمهورية الجديدة التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث نُعلي قيم السلام والتآخي ونرسخ ثقافة المحبة بين جميع أطياف الشعب المصري».

احتفالات عيد الميلاد

وأكد المحافظ أن العلاقات التاريخية بين أبناء الشعب المصري قامت وستظل قائمة على الألفة والمودة، وهي قيم متجذرة في وجدان المصريين توارثتها الأجيال، ولن تنال منها أي محاولات عابرة، مشيدًا بروح التلاحم التي تظهر جليًا في الأعياد والمواقف المختلفة، والتي تؤكد أن مصر ستظل دائمًا بلد الأمن والاستقرار والسلام.

واختتم اللواء أشرف الجندي بتوجيه تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم بالتواجد الميداني المستمر على مدار الساعة، ومواصلة التنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، لضمان خروج احتفالات عيد الميلاد المجيد بصورة تليق بأبناء محافظة الغربية، وبما يعكس الوجه الحضاري للدولة المصرية وحرصها الدائم على إسعاد مواطنيها.