محامي مؤسس موقع ويكيليكس يترافع عن مادورو
مندوب بنما بمجلس الأمن: الأوضاع تدهورت في فنزويلا بسبب نظام مادورو
يشعر بالقلق.. جوتيرش يعلق على الأوضاع في فنزويلا بعد اعتقال مادورو
أول 15 دقيقة.. منتخب مصر يسيطر ومرموش يهدر إنفرادًا بمرمى بنين
زعيم المعارضة الإسرائيلية يهاجم نتنياهو: الجنوب يشتعل وتصاعد الجرائم الجنـ.سية
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رياضة

كأس عاصمة مصر .. التعادل الإيجابي يحسم مباراة المقاولين العرب وغزل المحلة

المقاولون العرب وغزل المحلة
المقاولون العرب وغزل المحلة
حسن العمدة

حسم التعادل الإيجابي مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة ،في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان فى دور المجموعات بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

وافتتح غزل المحلة التهديف في الدقيقة 60، عن طريق أحمد حامد شوشة، وأدرك المقاولون العرب هدف التعادل في الدقيقة 73، عن طريق محمد عبد الناصر.

تشكيل المقاولون أمام غزل المحلة 
 

محمد فوزي في حراسة المرمي وأمير عابد واسلام عبداللاه ومحمد حامد وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال واسلام جابر وشكري نجيب ومحمد عنتر واونيماتشي كالو وجواكيم أوجيرا.

ويتواجد على دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأحمد حسن تيتو وإبراهيم القاضي ومحمد هاني تريكة وعمر الوحش وأحمد الطيب ومحمد عبدالناصر وبنجامين أوكورنكو وعبدالرحمن سمانة.

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون 
 

عامر عامر وأحمد العش وأحمد شوشة ورشاد العرفاوي وأحمد ياسر وبسام وليد ويحيي زكريا وعبدالرحيم العموري ومعاذ عبدالسلام ومحمد عبداللطيف جريندو  ومحمود صلاح  .

ويتواجد على دكة البدلاء يوسف حسن وأشرف مجدي وأوفا وأحمد العربي ومحمد أرموشة وموري توريه ومحمود مجدي وسعيدي بن سعيدي وعاطف الحكيم.


 

المقاولون العرب وغزل المحلة المقاولون العرب مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة غزل المحلة كأس عاصمة مصر

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

أسعار السجائر اليوم

حقيقة الزيادة الجديدة.. أسعار السجائر اليوم كليوباترا وبوكس وLM ومارلبورو

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

صيانة بطارية السيارة

5 نصائح ذهبية لإطالة عمر بطارية سيارتك وتجنب الأعطال المفاجئة

نيسان ألتيما موديل 2027 الجديدة

نيسان ألتيما 2027 تظهر لأول مرة

بيجو 2008 ام هيونداي توسان 2026

تختار إيه .. بيجو 2008 أم هيونداي توسان 2026

ستوري لقاء الخميسي بعد إعلان انفصال الزيدي وعبد المنصف يثير الجدل

لقاء الخميسي

30 صورة لإيمان الزيدي تثير الجدل بعد إعلان انفصالها عن محمد عبد المنصف

إيمان الزيدي

في عز البرد.. هيدي كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة

فى عز البرد.. هيدى كرم تثير الجدل بإطلالة جريئة مشفت عن التاتو

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

وزير الدفاع والإنتاج الحربى والبابا تواضروس الثاني

وزير الدفاع للبابا تواضروس: وحدة النسيج الوطني الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس

وزير الدفاع يتقدم وفد القوات المسلحة لتهنئة البابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد| صور

