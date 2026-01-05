لمدة 6 ساعات.. قطع مياه الشرب لإجراء أعمال إحلال وتجديد بالمحلة الكبرى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، عن قطع المياه عن مناطق بمدينة المحلة الكبرى ، وذلك لمدة 6 ساعات، تبدأ من الساعة 12 منتصف الليل اليوم "الاثنين" وحتى الساعة السادسة صباح غدا الثلاثاء.

تحرك تنفيذي عاجل

وقال اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، إن قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية، يأتى نظر للانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط مياه بقطر 10 بوصة بشارع الجلاء بمدينة المحلة ليتم ربطه على شبكة المياه حتى يتم نقل توصيلات المشتركين عليه، والبدء فى أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 34 بوصة.

انقطاع المياه

وأوضح رئيس الشركة، أن الأماكن المتأثرة تتضمن انقطاع المياه عن مناطق شارع الجلاء بداية من دوران محب وحتى أبودراع وضعف المياه بباقى مناطق حى أول المحلة وذلك للقيام بأعمال الرابط، وذلك خلال المدة الزمنية المقررة للأعمال المشار إليها.

تحرك تنفيذي

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بمناطق الانقطاع، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.