قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي ونظيره الجامبي يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتنموية والتعليمية
عمليات بالغة التعقيد .. الرعاية الصحية: مفيش مواطن هيشيل هم العلاج
سائح إنجليزي مريض بمستشفى الكرنك: الخدمة الصحية هنا أفضل من إنجلترا
شبكة تجسس ومعلومات حاسمة.. تفاصيل عملية استخباراتية قادت إلى القبض على مادورو
أسعار البنزين والسولار اليوم السبت 3 يناير 2026 في محطات الوقود بمصر
قائمة شباب بيراميدز في مواجهة مودرن سبورت بكأس العاصمة
الوطنية للانتخابات: ساعات حاسمة قبل غلق باب التصويت.. وتلقي 28 شكوى عبر الخط الساخن
التقديم يبدأ غدا.. شروط مسابقة الأم المثالية 2026
هل يجوز للزوجة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه؟.. أمين الفتوى يجيب
مصر القومي" يدين الغطرسة الأمريكية فى ظل استمرارها انتهاك القانون وسيادة الدول
وزير الإسكان: حياة كريمة تغير وجه الريف المصري بتوفير خدمات متكاملة ومدارس ووحدات صحية
أولمبيك ليون يكتسح موناكو بثلاثية في الدوري الفرنسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة بالمقابر الجديدة في المحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة بالمقابر الجديدة، بالمحلة الكبرى وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين بشأن وجود مخلفات تشوه المظهر العام، حيث شدد المحافظ على أن المقابر لها حرمة خاصة، واحترام الميت واجب ديني وأخلاقي، ولن يتم السماح بأي مظاهر إهمال أو تقصير داخلها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع أي ملاحظات تمس كرامة الإنسان حيًا أو ميتًا، ياتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توجيهات محافظ الغربية 

ودفع محافظ الغربية بمعدات النظافة الثقيلة وسيارات النقل وفرق العمل التابعة للأحياء، مكلفًا برفع كافة المخلفات وتطهير محيط المقابر بالكامل، مع التأكيد على المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطنين، وواجبًا لا يقبل التهاون.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع شكاوى المواطنين على رأس أولوياتها، وتتعامل معها بجدية كاملة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمقابر يعكس احترام الدولة لمواطنيها في كل المراحل، ويعزز قيم الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

تحسبن خدمات المواطنين 

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الغربية كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون، في إطار متابعته الميدانية المستمرة للحالة المرورية ومواقع الكثافات، حيث وجه بسرعة تركيب العلامات الخاصة بتهدئة السرعة والتحذير المروري، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع الحوادث، مؤكدًا أن السلامة المرورية تمثل أولوية قصوى ولن يتم التهاون فيها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بدراستها والعمل على حلها في أسرع وقت، ومؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم على أرض الواقع هو السبيل الحقيقي لتطوير الخدمات وتحقيق رضا الشارع الغربي، مشددًا على أن سلامة المواطن وأمنه يأتيان في مقدمة اهتمامات المحافظة، وأن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء وضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الغربية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حملات مرورية نظافة مقابر الموتى المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

هيفاء وهبي

موقف جرئ.. هيفاء وهبي تقطع فستانها خلال حفلها لتتمكن من الرقص |فيديو

سعر الذهب اليوم

عيار 21 مفاجأة.. تراجع جديد في سعر الذهب اليوم السبت

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة

قرار عاجل من المحكمة بقبول طعن تنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة بالمعاشات

الطقس في مصر

أجواء شديدة البرودة تضرب البلاد يصاحبها موجة أمطار| الطقس غدا

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟

هل التذكر الدائم للذنوب علامة على غضب الله؟.. أمين الفتوى يجيب

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. تعرف على أسعار الدواجن قبل المواسم والأعياد

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

علي جمعة: منَّ الله على مصر بقوى ناعمة منها دولة التلاوة.. فيديو

المتسابق محمد سامي

المتسابق محمد سامي محفوظ يغادر برنامج دولة التلاوة لظروف طارئة

الدكتور علي جمعة

برنامج دولة التلاوة يستضيف الدكتور علي جمعة ويكرم السيد متولي.. فيديو

بالصور

أمينة خليل في عندك وقت مع عبلة.. اتعلمت الأمومة من لام شمسية وأتمنى تقديم عمل ميوزيكال

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

لمواجهه الضغوط اليومية.. مكملات غذائية تحسن حالتك المزاجية وتدعم الصحة النفسية

مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية
مكملات غذائية لتحسين الحالة المزاجية ودعم الصحة النفسية

التغذية السليمة في بداية 2026.. خطوات بسيطة لأسلوب حياة صحي يدوم

أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة
أخطاء نرتكبها عند إنقاص الوزن تفقدنا الحماسة

بداية 2026.. أرخص 5 سيارات عائلية SUV في مصر

سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV
سيارات عائلية ‏SUV

فيديو

أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

بلاغ كاذب وإصابات وهمية.. أسرار جديدة في واقعة تاجر مسطرد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

المزيد