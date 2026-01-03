استجابة لشكاوى المواطنين.. محافظ الغربية يقود حملة نظافة بالمقابر الجديدة في المحلة

قاد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية حملة نظافة مكبرة بالمقابر الجديدة، بالمحلة الكبرى وذلك عقب تلقي شكاوى من المواطنين بشأن وجود مخلفات تشوه المظهر العام، حيث شدد المحافظ على أن المقابر لها حرمة خاصة، واحترام الميت واجب ديني وأخلاقي، ولن يتم السماح بأي مظاهر إهمال أو تقصير داخلها، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل بحسم مع أي ملاحظات تمس كرامة الإنسان حيًا أو ميتًا، ياتي ذلك في إطار حرص محافظة الغربية على الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.

توجيهات محافظ الغربية

ودفع محافظ الغربية بمعدات النظافة الثقيلة وسيارات النقل وفرق العمل التابعة للأحياء، مكلفًا برفع كافة المخلفات وتطهير محيط المقابر بالكامل، مع التأكيد على المتابعة المستمرة وعدم السماح بعودة أي مخالفات مرة أخرى، مشددًا على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة باعتبارها حقًا أصيلًا للمواطنين، وواجبًا لا يقبل التهاون.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة تضع شكاوى المواطنين على رأس أولوياتها، وتتعامل معها بجدية كاملة، مشيرًا إلى أن تحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضاري للمقابر يعكس احترام الدولة لمواطنيها في كل المراحل، ويعزز قيم الانضباط والمسؤولية المجتمعية.

تحسبن خدمات المواطنين

وفي السياق ذاته، تفقد محافظ الغربية كوبري الفريق رضا حافظ بميدان الشون، في إطار متابعته الميدانية المستمرة للحالة المرورية ومواقع الكثافات، حيث وجه بسرعة تركيب العلامات الخاصة بتهدئة السرعة والتحذير المروري، حفاظًا على أرواح المواطنين ومنع وقوع الحوادث، مؤكدًا أن السلامة المرورية تمثل أولوية قصوى ولن يتم التهاون فيها.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال جولته، التقى المحافظ بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم وملاحظاتهم، موجهًا الأجهزة التنفيذية بدراستها والعمل على حلها في أسرع وقت، ومؤكدًا أن التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع إليهم على أرض الواقع هو السبيل الحقيقي لتطوير الخدمات وتحقيق رضا الشارع الغربي، مشددًا على أن سلامة المواطن وأمنه يأتيان في مقدمة اهتمامات المحافظة، وأن الجولات الميدانية مستمرة لمتابعة الأداء وضمان تقديم خدمة تليق بأبناء الغربية.