الدكتور السيد البدوي يتقدم بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد٢٠٢٦
تحديث بطاقة التموين 2026 .. الرابط و الخطوات والشروط
سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل
رئيس الوزراء يستعرض الإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
رئيس كولومبيا: مستعد لحمل السلاح لمواجهة تهديدات ترامب
اقتصادي: معارض أهلا رمضان وسيلة الدولة لمواجهة التضخم وتخفيف العبء على المواطنين
بعد السماح له من رعاية بورسعيد لأداء الامتحان.. ننفرد بنشر صورة الطفل آدم من داخل اللجنة
قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد
الحكومة تطلق خطة متكاملة لتعزيز ريادة الأعمال واستقطاب المستثمرين
لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف
بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد.. زيارة استثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
طليقة أمير طعيمة توجه رسالة قوية للفنانة لقاء الخميسي.. ماذا قالت؟
رياضة

تشكيل مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

المقاولون العرب وغزل المحلة
المقاولون العرب وغزل المحلة
حسن العمدة

أعلن جهازا المقاولون العرب وغزل المحلة عن التشكيل الرسمي لمباراتهما والمقرر إنطلاقها بعد قليل في كأس الرابطة.

ويستضيف ملعب عثمان أحمد عثمان مباراة المقاولون العرب وغزل المحلة فى تمام الساعة الرابعة عصراً فى الجولة الخامسة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

تشكيل المقاولون أمام غزل المحلة 
 

محمد فوزي في حراسة المرمي وأمير عابد واسلام عبداللاه ومحمد حامد وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال واسلام جابر وشكري نجيب ومحمد عنتر واونيماتشي كالو وجواكيم أوجيرا.

ويتواجد على دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأحمد حسن تيتو وإبراهيم القاضي ومحمد هاني تريكة وعمر الوحش وأحمد الطيب ومحمد عبدالناصر وبنجامين أوكورنكو وعبدالرحمن سمانة.

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون 
 

عامر عامر وأحمد العش وأحمد شوشة ورشاد العرفاوي وأحمد ياسر وبسام وليد ويحيي زكريا وعبدالرحيم العموري ومعاذ عبدالسلام ومحمد عبداللطيف جريندو  ومحمود صلاح  .

ويتواجد على دكة البدلاء يوسف حسن وأشرف مجدي وأوفا وأحمد العربي ومحمد أرموشة وموري توريه ومحمود مجدي وسعيدي بن سعيدي وعاطف الحكيم.

المقاولون العرب وغزل المحلة

