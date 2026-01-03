وزير قطاع الأعمال: اكتمال تطوير غزل المحلة بإنجاز المرحلة الثانية

أجرى المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، جولة ميدانية موسعة بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ بالمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.

وتابع الوزير، خلال الزيارة، الأعمال النهائية للمرحلة الثانية من تطوير شركة غزل المحلة، والتي تضم أربعة مصانع جديدة، وتمثل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، إلى جانب مصنع غزل (2) الجديد بشركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج، والذي تم الانتهاء من تنفيذه وتشغيله مؤخرًا، في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة وتحديث شركات الغزل والنسيج التابعة للوزارة.

وشملت الجولة تفقد تجارب التشغيل لمصنع النسيج المقام على مساحة نحو 40 ألف متر مربع، ويضم 552 نول نسيج بطاقة تصميمية تبلغ 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات، كما تفقد تجارب التشغيل بمصنع تحضيرات النسيج (2) المقام على مساحة 21.2 ألف متر مربع، ويضم 34 ماكينة تحضيرات بطاقة تصميمية تصل إلى 50 طنا. ورافق الوزير في الجولة، الدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعدد من قيادات الوزارة والقابضة للغزل والنسيج وشركة غزل المحلة.

كما تابع الوزير التجهيزات النهائية لمصنع الصباغة المقام على مساحة 36.8 ألف متر مربع، والمزود بـ125 ماكينة تجهيز، وبطاقة إنتاجية تصميمية تبلغ 136 ألف متر و37 طنًا من الأقمشة والوبريات، إلى جانب تفقد مصنع غزل (6) المقام على مساحة 17.7 ألف متر مربع، ويضم 52.2 ألف مردن غزل، بطاقة تصميمية تصل إلى 14 طن غزول يوميًا. وتفقد أيضا الأعمال النهائية في شبكات البنية التحتية والمباني الخدمية.

40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير الغزل والنسيج

وأكد المهندس محمد شيمي أن شركة غزل المحلة تمثل قلعة صناعية وطنية عريقة، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير بها تستحوذ على نحو 40% من إجمالي استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لغزل المحلة في هذه الصناعة الحيوية. وأوضح الوزير أن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل المرحلة الثانية من التطوير يمثل نقلة نوعية كبيرة في مسار تحديث شركة غزل المحلة، حيث يكتمل بذلك التطوير الشامل بالشركة، بما يحقق طفرة إنتاجية وصناعية مستدامة، ويعيد للشركة مكانتها الرائدة على المستويين المحلي والدولي.

وأشار إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يعتمد على تزويد المصانع الجديدة بأحدث التكنولوجيات العالمية في الآلات والمعدات، إلى جانب إنشاء بنية تحتية متكاملة، بما يسهم في تحقيق أعلى معايير الجودة والكفاءة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري، ودعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة. وشدد الوزير على أن الوزارة تواصل العمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء منظومة صناعية حديثة ومستدامة، وتعظيم القيمة المضافة للقطن المصري وصناعاته، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الغزل والنسيج واستعادة ريادتها عالميا في هذه الصناعة.