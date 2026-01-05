كأس عاصمة مصر.. المقاولون العرب وغزل المحلة «حبايب» في الشوط الأول

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين المقاولون العرب وغزل المحلة ،في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً على ملعب إستاد عثمان أحمد عثمان فى دور المجموعات بالجولة الخامسة ضمن منافسات كأس عاصمة مصر.

تشكيل المقاولون أمام غزل المحلة



محمد فوزي في حراسة المرمي وأمير عابد واسلام عبداللاه ومحمد حامد وجوزيف أوشايا ومصطفي جمال واسلام جابر وشكري نجيب ومحمد عنتر واونيماتشي كالو وجواكيم أوجيرا.

ويتواجد على دكة البدلاء محمود أبوالسعود وأحمد حسن تيتو وإبراهيم القاضي ومحمد هاني تريكة وعمر الوحش وأحمد الطيب ومحمد عبدالناصر وبنجامين أوكورنكو وعبدالرحمن سمانة.

تشكيل غزل المحلة أمام المقاولون



عامر عامر وأحمد العش وأحمد شوشة ورشاد العرفاوي وأحمد ياسر وبسام وليد ويحيي زكريا وعبدالرحيم العموري ومعاذ عبدالسلام ومحمد عبداللطيف جريندو ومحمود صلاح .

ويتواجد على دكة البدلاء يوسف حسن وأشرف مجدي وأوفا وأحمد العربي ومحمد أرموشة وموري توريه ومحمود مجدي وسعيدي بن سعيدي وعاطف الحكيم.