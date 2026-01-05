محافظ الغربية: لن أسمح بتقصير والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة استمرت نحو ثلاث ساعات بشوارع حي أول وثان طنطا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لاستقبال عيد الميلاد المجيد، ومتابعة جاهزية محيط الكنائس، والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها أعمال النظافة العامة، ورفع الإشغالات، وانتظام حركة النقل الداخلي، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب أقصى درجات الجاهزية والتواجد الميداني لضمان شعور المواطن بتحسن حقيقي وملموس في الشارع.

توجيهات محافظ الغربية 

وشدد محافظ الغربية، خلال جولته، على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير أو تراجع في مستوى الخدمات، قائلًا: «لن أسمح بأي تقصير في أداء أي جهة تنفيذية، والمواطن يجب أن يشعر بالاختلاف بنفسه، سواء في النظافة أو المواصلات أو الانضباط العام»، مؤكدًا أن الاستعداد لعيد الميلاد المجيد يأتي في إطار حرص الدولة على توفير أجواء آمنة ومنظمة تليق بجميع المواطنين وتعكس روح المحبة والتعايش.

وبمجرد خروجه من ديوان عام المحافظة، لاحظ المحافظ تكدس عدد من المواطنين بمحيط عدد من الشوارع الحيوية، فتوقف على الفور لمتابعة انتظام حركة المواصلات الداخلية والتأكد من توافر سيارات النقل على الخطوط المختلفة، حيث وجه مدير إدارة المواقف موجّهًا بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات لمواجهة زيادة الإقبال، وهو ما تم تنفيذه بشكل فوري، بما أسهم في تيسير حركة المواطنين ومنع أي تكدسات.

تحسين خدمات المواطنين 

كما تفقد المحافظ خلال جولته حالة النظافة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بحي أول وثان طنطا، ووجه بتكثيف أعمال النظافة ورفع كافة الإشغالات التي تعوق حركة السير أو تشوه المظهر الحضاري، مع الدفع بمعدات وسيارات إضافية في المناطق التي رُصد بها قصور، مشددًا على أهمية المتابعة اليومية وعدم انتظار الشكاوى، مؤكدًا أن تحسين البيئة العامة حق أصيل للمواطن وجزء لا يتجزأ من جودة الحياة.

وتوقف اللواء أشرف الجندي للحديث مع عدد من المواطنين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم حول مستوى الخدمات، حيث أعربوا عن تقديرهم للتواجد الميداني المفاجئ وحرص المحافظ على متابعة مشكلات الشارع بشكل مباشر، مؤكدين أن هذه الجولات تعكس جدية المحافظة في التعامل مع مطالبهم والاستجابة السريعة لها.

وأكد محافظ الغربية في ختام جولته أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل خلال هذه الفترة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على استمرار الجولات الميدانية المفاجئة بجميع المراكز والمدن، ومتابعة الأداء على مدار الساعة، لضمان تقديم خدمات تليق بأبناء الغربية، وبما يحقق رضا المواطن ويعكس صورة حضارية تواكب المناسبات والأعياد.

