تمكين حقيقي وبشائر أمل.. تسليم 35 عقد عمل لأبناء عروس الدلتا ومحافظ الغربية: الإنسان في قلب أولويات الدولة

الغربية أحمد علي

حرصت محافظة الغربية، على إدخال البهجة والفرحة على أهالي الغربية مع بداية العام الميلادي الجديد، ودعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الاقتصادي وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة.

حيث سلّم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، 35 عقد عمل جديدة بالقطاع الخاص، من بينها عدد من الفرص المخصصة لذوي الهمم.

وخلال كلمته، أكد اللواء أشرف الجندي أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف التشغيل والتمكين الاقتصادي في صدارة أولوياتها، باعتباره حجر الأساس للتنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن تحويل التدريب إلى فرص عمل حقيقية هو الطريق الأقصر لتحقيق الكرامة الإنسانية والاستقرار الأسري، وأن ما تقوم به محافظة الغربية في هذا الملف يأتي تنفيذًا مباشرًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانحياز للمواطن البسيط ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تعمل بشكل متواصل على فتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع وزارة العمل والقطاع الخاص، مؤكدًا أن التمكين لا يقتصر على فئة بعينها، بل يشمل الشباب والمرأة وذوي الهمم على حد سواء، باعتبارهم شركاء أصيلين في عملية التنمية، وقادرين على الإسهام في بناء الاقتصاد الوطني متى توفرت لهم الفرصة الحقيقية والدعم المناسب.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن محافظة الغربية، باعتبارها عروس الدلتا، تواصل أداء دورها التنموي والإنساني، واضعة الإنسان في قلب خططها وبرامجها، ومعتبرة أن توفير فرصة عمل كريمة هو أعظم أشكال الدعم، لأنه يمنح المواطن القدرة على الإنتاج والاعتماد على الذات، ويعزز الشعور بالاستقرار والانتماء.

ومن جانبهم، أعرب المستفيدون من عقود العمل عن سعادتهم البالغة بهذه الخطوة، مؤكدين أن تسلمهم لعقود العمل يمثل بداية جديدة وحقيقية لحياة أكثر استقرارًا، ويوفر لهم فرصة عادلة للإنتاج والمشاركة في سوق العمل، موجهين الشكر لمحافظ الغربية على اهتمامه المباشر ومتابعته الشخصية لملف التشغيل وحرصه الدائم على دعم المواطنين.

وفي ختام الفعالية، وجّه محافظ الغربية الشكر لمديرية العمل وجميع القائمين على تنظيم وتسويق هذه الفرص، مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ مبادرات جادة تستهدف التشغيل والتمكين وتحقيق العدالة الاجتماعية، قائلاً: الغربية ستظل محافظة العمل والإنتاج.. ولن ندخر جهدًا في دعم كل من يسعى لفرصة شريفة تليق بكرامته وتبني مستقبله.

