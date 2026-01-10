قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يناير وعيد الشرطة هذا الشهر.. جدول الإجازات الرسمية 2026 كاملًا
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز على سماح ومجدي الطويل بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة
ختام الماراثون الانتخابي.. حصص الأحزاب بعد إعلان نتائج آخر جولات الإعادة بمجلس النواب 2025
قبل موقعة كوت ديفوار.. أرقام حسام حسن مع الفراعنة تشعل الآمال
الوطنية للانتخابات تعلن نتيجة جولة الإعادة فى دوائر محافظة الفيوم بانتخابات النواب
نتائج انتخابات النواب.. فوز أحمد جبيلي بقسم أول أكتوبر بالجيزة
نتائج انتخابات النواب.. فوز محمد سلطان ووسيم كمال بقسم الأهرام بالجيزة
رئيس الحكومة: مستشفي أم المصريين يُعد جزءًا من خطتنا الشاملة للتطوير
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة
رئيس وزراء بولندا: تهديدات أمريكا بالسيطرة على جرينلاند تثير التوترات بالناتو
نتائج الإعادة في انتخابات النواب.. فوز أبو بكر علي غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة
بث مباشر | الوطنية للانتخابات تعلن نتائج الـ27 دائرة الملغاة من المرحلة الأولى
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

اليوم.. جنايات المحلة تنظر أولى جلسات محاكمة مدرس متهم بإنهاء حياة جاره

الغربية أحمد علي

تنظر محكمة جنايات المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة مدرس متهم بإنهاء حياة جاره بطعنات غادرة بقطور، وسط حراسة أمنية مشددة بمحيط محكمة لتأمين سير وفعاليات الجلسة.

أولى جلسات محاكمة 

ووجه المستشار محمد صلاح الفقي، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية، مدير نيابة مركز شرطة قطور بفتح باب التحقيق العاجل في واقعة إنهاء مدرس لحياة جاره بقرية سملا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل 

كما وجهت النيابة العامة بسماع أقوال أسرة المجني عليه وشهود عيان، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع الحادث.

كانت قرية سملا التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية شهدت جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شاب في العقد الخامس من العمر عقب تعرضه لعدة طعنات متفرقة على يد مدرس بإستخدام سلاح أبيض “مطواة”.

تفاصيل الواقعة 

وتعود  أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسماعهم أصوات استغاثة وصراخ في أحد شوارع المنطقة وعند التوجه لموقع الحادث عثروا على جثة الشاب “محمد. ف” ملقاة على الأرض غارقة في الدماء.

أخبار محافظة الغربية 

كما انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، تحت إشراف العميد محمد عاصم، ترافقها سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود جثة لشاب في العقد الخامس من العمر متأثرًا بإصاباته، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة.

وأفادت التحريات الأولية بأن مرتكب الجريمة يُدعى “محمد. ز”، وهو مدرس من أبناء نفس القرية. 

وتشير المعلومات الأولية إلى أن خلافًا سابقًا نشب بين الطرفين منذ عدة أيام تطور فجأة إلى مشاجرة حادة انتهت بجريمة قتل.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جنايات المحلة مجمع محاكم الغربية ردع مخالفين

