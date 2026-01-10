الغربية.. قطع مياه الشرب عن هذه المناطق السكنية بالمحلة

تبدأ شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، قطع المياه عن مناطق بمدينة المحلة الكبرى ، وذلك لمدة 6 ساعات، من الساعة 12 منتصف الليل اليوم السبت وحتى الساعة السادسة صباح غدا الأحد.

توجيهات محافظ الغربية



وقال اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، أن قطع المياه خلال تلك المدة الزمنية، يأتى نظر للانتهاء من أعمال إحلال وتجديد خط مياه بقطر 10 بوصة بشارع الجلاء بمدينة المحلة والذى سيتم ربطه على شبكة المياه حتى يتم نقل توصيلات المشتركين عليه، والبدء فى أعمال إحلال وتجديد خط مياه قطر 34 بوصة.

صيانه خط مياه رئيسي



وأوضح رئيس الشركة، أن الأماكن المتأثرة تتضمن انقطاع المياه عن مناطق شارع الجلاء بداية من دوران محب وحتى أبودراع وضعف المياه بباقى مناطق حى أول المحلة وذلك للقيام بأعمال الرابط، وذلك خلال المدة الزمنية المقررة للأعمال المشار إليها.