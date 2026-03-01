المنيا .. السيطرة على حريق بورشة نجارة بعقار في أبو قرقاص

تمكنت قوات الحماية المدنية بمدينة أبوقرقاص جنوب المنيا، من السيطرة على حريق نشب داخل ورشة نجارة بالطابق الأول بأحد العقارات، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، بلاغا من النجدة، يفيد بنشوب حريق بورشة نجارة بأحد المنازل بمركز أبو قرقاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعمة بسيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ، وتم فرض كردون أمني لمنع امتداد الحريق إلى الأماكن المجاورة وتمت السيطرة على الحريق.

أسفر الحريق عن احتراق محتويات الورشة ومخزن خشب وتم انتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب وملابسات الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

