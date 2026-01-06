مصرع شخص وإصابة آخرين بحادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل بخط المحلة -المنصورة

شهد الطريق الزراعي "المحلة ـ المنصورة " بمحافظة الغربية اليوم مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بسبب السرعه الزائده وتم الدفع بسيارات لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي سمنود العام .

توجيهات عاجلة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع مصادمه سيارة نقل وملاكي بسبب السرعه الزائده أمام مدخل قرية الراهبين بنطاق دائرة المركز.

تفاصيل الواقعة

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي سمنود العام.

تحرك عاجل

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.